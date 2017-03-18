Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» из-за травмы
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской «Боруссией»
из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.
В ближайшее время хавбек будет находиться под наблюдением врачей. О степени серьезности повреждения не сообщается. В текущем сезоне Коста провел в составе «Баварии» 27 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter