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18 марта 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста не сможет принять участие в матче 25-го тура чемпионата Германии с менхенгладбахской «Боруссией» из-за травмы, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

В ближайшее время хавбек будет находиться под наблюдением врачей. О степени серьезности повреждения не сообщается. В текущем сезоне Коста провел в составе «Баварии» 27 матчей, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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