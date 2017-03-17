«Метц» минимально обыграл «Бастию» благодаря автоголу

Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и закончилась со счётом 1:0.



Победу хозяевам принёс автогол защитника гостей Жиля Сиони в дебюте второй половины матча.



«Метц» набрал 35 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице французского первенства, «Бастия» (25) идёт на 19-й позиции.