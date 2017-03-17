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17 марта 2017, 23:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Метц» минимально обыграл «Бастию» благодаря автоголу

«Метц» одержал минимальную победу над «Бастией» в матче 30-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Метце на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и закончилась со счётом 1:0.

Победу хозяевам принёс автогол защитника гостей Жиля Сиони в дебюте второй половины матча.

«Метц» набрал 35 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице французского первенства, «Бастия» (25) идёт на 19-й позиции.
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