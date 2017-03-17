Киевское «Динамо» обыграло «Черноморец», «Шахтёр» не сумел одолеть «Олимпик»

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«Динамо» в Киеве со счётом 2:1 обыграло «Черноморец» благодаря голам Андрея Ярмоленко и Сергея Сидорчука.



«Шахтёр» потерял очки в донецком дерби с «Олимпиком». На гол Антона Поступаленко «горняки» ответили мячом Густаво Бланко, который стал последним в матче.



«Шахтёр» (60 очков) занимает первое место в таблице УПЛ, «Динамо» (46) идёт вторым. «Олимпик» (33) располагается на пятой позиции, а «Черноморец» (27) на шестой.