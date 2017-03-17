FA оштрафовала «МЮ» за отсутствие контроля за игроками в матче с «Челси»
Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать «Манчестер Юнайтед» за поведение игроков во время домашнего матча ¼ финала Кубка Англии с «Челси», сообщает
пресс-служба организации.
Манкунианцев оштрафовали на € 23 тыс. за отсутствие контроля за игроками. Напомним, футболисты «МЮ» получили три жёлтые карточки за встречу, одна из которых стала второй для Андера Эрреры. При этом по ходу всего матча игроки манкунианцев часто нарушали правила на полузащитнике «Челси» Эдене Азаре.
Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих.
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