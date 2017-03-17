FA оштрафовала «МЮ» за отсутствие контроля за игроками в матче с «Челси»

Манкунианцев оштрафовали на € 23 тыс. за отсутствие контроля за игроками. Напомним, футболисты «МЮ» получили три жёлтые карточки за встречу, одна из которых стала второй для Андера Эрреры. При этом по ходу всего матча игроки манкунианцев часто нарушали правила на полузащитнике «Челси» Эдене Азаре.



Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих.