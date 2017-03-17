Анчелотти думает не о «Реале», а о «маленькой» «Боруссии»

17 марта, пятница

22.30. БОРУССИЯ Д — ИНГОЛЬШТАДТ.

В прошлую субботу дортмундцы оступились в Берлине, и теперь в споре за третью позицию, дающую пропуск в групповой турнир следующей Лиги чемпионов, им дышат в спину «Хоффенхайм» (отстает на 1 очко) и «Герта» (на 3). Поэтому побеждать плетущийся предпоследним «Ингольштадт» желто-черные просто обязаны. Сухая цифирь говорит, что особых проблем у хозяев быть не должно. Четвертьфиналист нынешней Лиги чемпионов не проигрывал в немецком первенстве дома 32 тура подряд (ни разу при тренере Тухеле!), а команда из Ингольштадта в последних трех турах смогла взять лишь очко.

Однако перед пятничным матчем в дортмундском стане не все так уж безоблачно. Мало того, что Тухель не может рассчитывать на травмированных Ройса, Бендера и Роде, а также на Гетце, у которого нарушение обмена веществ, так еще из-за перебора желтых карточек не выйдет на поле Дембеле. А что значит для «Боруссии» этот 19-летний атакующий хавбек, к которому, как пишут в Испании, горячий интерес проявляет «Барселона», свидетельствует такой подсчет: с чернокожим французом в составе дортмундцы набирали в среднем за матч 2,1 очка, без него — 1,2 очка. Вдобавок под вопросом участие в игре получивших повреждения Вайгля, Кагавы и, самое главное, Обамеянга. Лучший бомбардир текущего турнира бундеслиги один забил почти столько голов (22), сколько вся команда «Ингольштадта» (23). В трех предыдущих встречах с клубом из Баварии габонец четырежды посылал мяч в сетку. Впрочем, и без него желто-черные выигрывать умеют. Последний пример: вторничная победа в четвертьфинале Кубка Германии над «Шпортфройнде» из Лотте — 3:0.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,30 Н — 5,63 П2 — 10,0.

18 марта, суббота

17.30. ВОЛЬФСБУРГ — ДАРМШТАДТ.

При тренере Йонкере «волки» явно взбодрились: после ничьей в Майнце неожиданно «загрызли» в гостях «Лейпциг». Сейчас голландский специалист, который в бундеслиге никогда еще не проигрывал (весной 2011-го во главе «Баварии» 4 встречи выиграл и одну завершил в ничью) дебютирует с «Вольфсбургом» в домашнем матче и, конечно, настроен решительно.

Главная надежда Йонкера — центрфорвард Гомес, который при нем всегда забивает: в пяти матчах в «Баварии» нападающий отличился девять раз, в двух за «волков» — дважды. В пользу хозяев должна сыграть в субботу новая светло-зеленая форма — в ней они (единственный раз!) выйдут по случаю 20-летия пребывания в бундеслиге. Если гости будут действовать в том же духе, что и прежде (в нынешнем сезоне не взяли на выезде ни очка), то проблем у «волков» быть не должно. Вообще трудно поверить, что застрявшие на самом дне турнирной таблицы дармштадтцы выживут в нынешнем сезоне в бундеслиге. Их тренер Фрингс сравнил предприятие «невылет» с покорением горы, превышающей Эверест. Как известно, такой вершины на нашей планете нет… И все-таки, учитывая боевой дух известного в прошлом хавбека Фрингса, окончательно списывать со счетов «Дармштадт» еще рановато.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,56 Н — 4,16 П2 — 6,30.

17.30. ВЕРДЕР — ЛЕЙПЦИГ.

Удивительный новичок бундеслиги явно потерял легкость и пробивную способность. В турнирной таблице второго круга «Лейпциг» только девятый, в последних шести турах трижды проиграл. Торможение команды наверняка связано не только с внутренними проблемами — соперники ее изучают, сражаются с ней, как с фаворитом. Точно не будет легко подопечным тренера Хазенхюттля в Бремене — и не только потому, что из-за перебора желтых карточек у них не будет одного из лидеров в средней линии Кейты. Просто «Вердер» сейчас хорош: в четырех последних турах трижды победил и разок подписал мировое соглашение — больше очков, чем «музыканты», на этом отрезке не собрал никто.

Особенно впечатляет сейчас бременский подбор игроков в атаке. Да, под вопросом выход на поле экс-форварда сборной Германии Крузе (мышечные проблемы), однако после повреждения колена восстановился талантливый 21-летний Гнабри (в 22 турах 10 голов). Вполне вероятно, что матч в стартовом составе начнет рекордсмен бундеслиги по количеству матчей и голов среди иностранцев 38-летний Писарро (424 встречи, 191 мяч). Устоит ли против таких бременцев не очень прыткий в последнее время «Лейпциг»?

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 3,59 Н — 3,64 П2 — 2,06.

17.30. КЕЛЬН — ГЕРТА.

После вылета 7 февраля от «Гамбурга» в 1/8 финала Кубка Германии «Кельн» угодил в глубокую яму — в следующих пяти матчах добыл лишь два очка. Казалось бы, «Герта», которая пять последних встреч в гостях проиграла, подходящий для хозяев соперник, чтобы те, наконец, смогли пополнить командную копилку долгожданными тремя очками. Однако у кельнцев, как назло, возникли кадровые проблемы в обороне — из-за лишней желтой карточки не выступит Хайнц, мышечная травма у Серенсена, простудился обладатель российского паспорта Рауш. Поэтому, не исключено, что подопечные тренера Штегера будут действовать по принципу: лучшая защита — атака. Тем более, у них есть Модест, на счету которого уже 19 голов. После 24 туров такую результативность в «Кельне» в последний раз показывал только Дитер Мюллер в сезоне-1977/78.

Впрочем, «Старая дама» подарком для хозяев точно не будет. Во-первых, спит и видит как бы прорваться в Лигу чемпионов. Во-вторых, хоть и слаба нынче на выезде, однако на кельнском поле традиционно с хозяевами строга — 6 из 7 последних свиданий закончила в свою пользу (в том числе, однажды во второй лиге). Трудно сдержать футболистам с берега Рейна капитана берлинцев Ибишевича, который в трех последних матчах четыре раза вколотил мяч в их сетку. К тому же, в прекрасном расположении духа нынче партнер боснийца по атаке Калу, на днях продливший контракт со столичным клубом.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,41 Н — 3,18 П2 — 3,23.

17.30. АУГСБУРГ — ФРАЙБУРГ.

После пощечины в последнем туре от «Шальке» (0:3) голкипер «Аугсбурга» Хиц бьет тревогу в связи с действиями защиты. Понять можно: если до зимних каникул команда в среднем за матч пропускала 1,06 мяча, то после них — 2. Поэтому первоочередная задача хозяев — быть предельно собранными в обороне. Только в этом случае им что-то светит против бодрого в нынешнем сезоне «Фрайбурга». Южане, набравшие уже 34 очка, пребывают, по словам их капитана Шустера, в «ситуации люкс». В случае выигрыша в Аугсбурге они вполне могут запрыгнуть на шестую «еврокубковую» позицию. Правда, до сих пор побеждать в бундеслиге в этом городе «Фрайбургу» не удавалось (по две ничьи и поражения). Может быть, подопечным тренера Штрайха повезет на этот раз?

Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,43 Н — 3,27 П2 — 3,09.

17.30. ХОФФЕНХАЙМ — БАЙЕР.

«Деревенские» нынче пребывают там, где с удовольствием находился бы «Байер» — а именно на четвертом месте. Но для этого леверкузенцам надо было меньше проигрывать — они в нынешнем первенстве покидали поле с пустыми руками уже 11 раз. «Хоффенхайм» же — лишь дважды. Конечно, болельщики «аспириновых» уповают на известный в футболе эффект нового тренера. Напомним, недавно Коркут сменил на посту рулевого в «Байере» Шмидта. Правда, больших дивидендов это пока не принесло — обидная ничья дома с «Вердером» (1:1), в которой Топрак запорол пенальти на 96-й (!) минуте, и нули на табло в гостевом поединке Лиги чемпионов с «Атлетико». Леверкузенские пессимисты еще вспоминают, что их новый тренер не побеждает в бундеслиге уже 14 матчей подряд — естественно, присовокупляют к единственной игре во главе «Байера» 13 безвыигрышных встреч Коркута в «Ганновере».

Впрочем, «аспириновым» оптимистам тоже есть за что зацепиться. На поле «Хоффенхайма» леверкузенцы еще вообще никогда не уступали. Кроме того, у них, наконец-то, начинает осваиваться Фолланд, которого купили перед сезоном за 20 миллионов евро именно у «деревенских». После первых 10 безголевых игр за «Байер» форвард в пяти последних своих матчах в бундеслиге отличился трижды. Понятное дело, постарается не ударить лицом в грязь и на поле не чужого для него «Хоффенхайма». Тем более, в случае неудачи его новая команда окончательно расстанется с и так уже призрачными мечтами о следующей Лиге чемпионов. Ну, а для хозяев, которых, конечно же, греют 3:0 в первом круге в Леверкузене, наступает по-настоящему жаркая пора — в семи из восьми предстоящих матчей сразятся с конкурентами в борьбе за Европу. «Передышка» будет только 8 апреля, когда команда тренера Нагельсманна поедет в Гамбург. Впрочем, там остыть тоже вряд ли удастся — северяне-то бьются за выживание….

Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 2,15 Н — 3,62 П2 — 3,34.

20.30. АЙНТРАХТ — ГАМБУРГ.

Франкфуртцы, которые так многообещающе выглядели до Нового года (шли четвертыми), резко потом сдулись — в восьми турах собрали лишь 6 очков, последние 5 матчей в бундеслиге вообще проиграли. Провал случился не на пустом месте — команду настигла эпидемия травм. К счастью, свет в конце франкфурского лазарета уже четко виден — не исключено, что в субботу вечером на поле смогут выйти многие из недавно хворавших. Цель тренера хозяев Ковача очевидна — отстоять шестую позицию в турнирной гонке. На первый взгляд, соперник для этого подходящий — в последних 9 матчах франкфуртцы северянам не проигрывали (5 побед, 4 ничьи). Однако нынче «Гамбург» вовсе не та безликая и вялая команда, что прежде. Под началом тренера Гиздоля северяне преобразились и во втором круге выдали «на-гора» в семи турах 13 очков — между прочим, столько же, сколько и дортмундцы. Больше за это время собрали только «Бавария» (17) и менхенгладбахская «Боруссия» (15). Правда, львиную долю своих очков на этом отрезке турнира «Гамбург» добыл дома — 10. Теперь команда Гиздоля должна показать, что не робеет и в гостях. Как, это сделала, например, 11 февраля в Лейпциге, где сенсационно разгромила хозяев — 3:0.

Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,29 Н — 3,25 П2 — 3,38.

19 марта, воскресенье

17.30. МАЙНЦ — ШАЛЬКЕ.

В душах болельщиков «Шальке» нынче умиротворение и благоденствие. В прошлом туре их любимцы «разбомбили» дома «Аугсбург» (3:0), в четверг благодаря воле и счастливому стечению обстоятельств прошли в четвертьфинал Лиги Европы, оставив за бортом турнира соотечественников из Менхенгладбаха. Многие сегодня в Гельзенкирхене сладостно вспоминают славный для «Шальке» 1997-й, когда команда взяла Кубок УЕФА. Теперь 20 лет спустя о ней в родном городе снова говорят, как о решительном евробойце. Однако в бундеслиге дела, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Нынешнее 11 место явно не соответствует амбициям клуба, набравшего в нынешнем сезоне после 24 туров на 8 очков меньше, чем год назад.

К слову, динамика «Майнца» еще печальнее — его достижения в сравнении с предыдущим чемпионатом на 11 очков «жиже». В результате команды нынче в турнире по соседству — у хозяев лишь на очко меньше, чем у гостей. Между прочим, начиная с 12 тура, оба клуба ни разу не разделяло более 2 очков. И «Майнцу», и «Шальке», которые не без легкой дрожи посматривают в хвост турнирной таблицы, победа нужна позарез. Оно и понятно: от крайне неприятного 16 места (команде, которая на нем финиширует, придется биться в переходных схватках) «Шальке» и «Майнц» отделяют соответственно 4 и 3 очка. Хозяева надеются на угловые, после которых забивали 8 раз (лучший результат сезона в бундеслиге) и с удовольствием вспоминают о том, что в двух последних встречах дома гельзенкирхенцев обыграли. Правда, тогда их менеджером (с 1992-го года!) был Хайдель, который минувшим летом занял тот же пост в «Шальке». Как встретят его на прежнем месте работы?

Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 2,67 Н — 3,27 П2 — 2,70.

19.30. БОРУССИЯ М — БАВАРИЯ.

Все только и говорят о предстоящей битве «Баварии» и «Реала». Однако мюнхенский тренер Анчелотти после жеребьевки Лиги чемпионов демонстративно заявил: мол, главная для него тема нынче не «Реал», а менхенгладбахская «Боруссия». Итальянец наверняка представляет, что ждет его в воскресенье. Хозяева, которым крайне не повезло в ответной схватке Лиги Европы с «Шальке», теперь будут особенно злыми. Против «Баварии» вообще все в бундеслиге ложатся костьми — правда, редко кому это помогает. Исключение составляет как раз «маленькая» «Боруссия». Лишь в 4-х из последних 26 матчей на ее поле мюнхенцам удавалось уходить с поля победителями. Да и вообще нигде в Германии баварцы не выступают так неуверенно, как в Менхенгладбахе — 11 побед, 18 ничьих, 19 поражений. В среднем за игру — лишь 1,06 очка. Начиная с сезона-2014/15 только у «маленькой» «Боруссии» позитивный баланс в поединках с «Баварией» — две победы, столько же ничьих и одно поражение.

Стоит также отметить, что менхенгладбахцы с тех пор, как и возглавил Хеккинг, шагают в чемпионате уверенной поступью — во втором круге, к примеру, набрали 15 очков. Больше лишь «Бавария» (17), которая выйдет на поле против «Боруссии» без бойца Видаля (собрал 5 желтых карточек) и, скорее всего, без Дугласа Косты, получившего небольшое повреждение. На позицию первого оттянется, вероятно, Тиагу Алькантара, а вместо него «под нападающим» сыграет Мюллер. На флангах же атаки, скорее всего, «в бой пойдут одни старики» — 33-летний Роббен и Рибери, которому 7 апреля стукнет 34. Оба хоть и часто «ломаются», однако вряд ли будут себя особо беречь в Менхенгладбахе. Пусть даже на горизонте «Реал»….

Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 7,17 Н — 4,72 П2 — 1,43.