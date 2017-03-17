Анчелотти думает не о «Реале», а о «маленькой» «Боруссии»
«СЭ» анонсирует матчи 25-го тура чемпионата Германии и дает на них свой прогноз.
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17 марта, пятница
22.30. БОРУССИЯ Д — ИНГОЛЬШТАДТ.
В прошлую субботу дортмундцы оступились в Берлине, и теперь в споре за третью позицию, дающую пропуск в групповой турнир следующей Лиги чемпионов, им дышат в спину «Хоффенхайм» (отстает на 1 очко) и «Герта» (на 3). Поэтому побеждать плетущийся предпоследним «Ингольштадт»
Однако перед пятничным матчем в дортмундском стане не все так уж безоблачно. Мало того, что Тухель не может рассчитывать на травмированных Ройса, Бендера и Роде, а также на Гетце, у которого нарушение обмена веществ, так еще
Прогноз «СЭ» — 3:1. Коэффициенты Winline: П1 — 1,30 Н — 5,63 П2 — 10,0.
18 марта, суббота
17.30. ВОЛЬФСБУРГ — ДАРМШТАДТ.
При тренере Йонкере «волки» явно взбодрились: после ничьей в Майнце неожиданно «загрызли» в гостях «Лейпциг». Сейчас голландский специалист, который в бундеслиге никогда еще не проигрывал (весной 2011-го во главе «Баварии» 4 встречи выиграл и одну завершил в ничью) дебютирует с «Вольфсбургом» в домашнем матче и, конечно, настроен решительно.
Главная надежда Йонкера — центрфорвард Гомес, который при нем всегда забивает: в пяти матчах в «Баварии» нападающий отличился девять раз, в двух за «волков» — дважды. В пользу хозяев должна сыграть в субботу новая
Прогноз «СЭ» — 2:0. Коэффициенты Winline: П1 — 1,56 Н — 4,16 П2 — 6,30.
17.30. ВЕРДЕР — ЛЕЙПЦИГ.
Удивительный новичок бундеслиги явно потерял легкость и пробивную способность. В турнирной таблице второго круга «Лейпциг» только девятый, в последних шести турах трижды проиграл. Торможение команды наверняка связано не только с внутренними проблемами — соперники ее изучают, сражаются с ней, как с фаворитом. Точно не будет легко подопечным тренера Хазенхюттля в Бремене — и не только потому, что
Особенно впечатляет сейчас бременский подбор игроков в атаке. Да, под вопросом выход на поле
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 3,59 Н — 3,64 П2 — 2,06.
17.30. КЕЛЬН — ГЕРТА.
После вылета 7 февраля от «Гамбурга» в 1/8 финала Кубка Германии «Кельн» угодил в глубокую яму — в следующих пяти матчах добыл лишь два очка. Казалось бы, «Герта», которая пять последних встреч в гостях проиграла, подходящий для хозяев соперник, чтобы те, наконец, смогли пополнить командную копилку долгожданными тремя очками. Однако у кельнцев, как назло, возникли кадровые проблемы в обороне —
Впрочем, «Старая дама» подарком для хозяев точно не будет.
Прогноз «СЭ» — 2:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,41 Н — 3,18 П2 — 3,23.
17.30. АУГСБУРГ — ФРАЙБУРГ.
После пощечины в последнем туре от «Шальке» (0:3) голкипер «Аугсбурга» Хиц бьет тревогу в связи с действиями защиты. Понять можно: если до зимних каникул команда в среднем за матч пропускала 1,06 мяча, то после них — 2. Поэтому первоочередная задача хозяев — быть предельно собранными в обороне. Только в этом случае им
Прогноз «СЭ» — 1:1. Коэффициенты Winline: П1 — 2,43 Н — 3,27 П2 — 3,09.
17.30. ХОФФЕНХАЙМ — БАЙЕР.
«Деревенские» нынче пребывают там, где с удовольствием находился бы «Байер» — а именно на четвертом месте. Но для этого леверкузенцам надо было меньше проигрывать — они в нынешнем первенстве покидали поле с пустыми руками уже 11 раз. «Хоффенхайм» же — лишь дважды. Конечно, болельщики «аспириновых» уповают на известный в футболе эффект нового тренера. Напомним, недавно Коркут сменил на посту рулевого в «Байере» Шмидта. Правда, больших дивидендов это пока не принесло — обидная ничья дома с «Вердером» (1:1), в которой Топрак запорол пенальти на 96-й (!) минуте, и нули на табло в гостевом поединке Лиги чемпионов с «Атлетико». Леверкузенские пессимисты еще вспоминают, что их новый тренер не побеждает в бундеслиге уже 14 матчей подряд — естественно, присовокупляют к единственной игре во главе «Байера» 13 безвыигрышных встреч Коркута в «Ганновере».
Впрочем, «аспириновым» оптимистам тоже есть за что зацепиться. На поле «Хоффенхайма» леверкузенцы еще вообще никогда не уступали. Кроме того, у них,
Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 2,15 Н — 3,62 П2 — 3,34.
20.30. АЙНТРАХТ — ГАМБУРГ.
Франкфуртцы, которые так многообещающе выглядели до Нового года (шли четвертыми), резко потом сдулись — в восьми турах собрали лишь 6 очков, последние 5 матчей в бундеслиге вообще проиграли. Провал случился не на пустом месте — команду настигла эпидемия травм. К счастью, свет в конце франкфурского лазарета уже четко виден — не исключено, что в субботу вечером на поле смогут выйти многие из недавно хворавших. Цель тренера хозяев Ковача очевидна — отстоять шестую позицию в турнирной гонке. На первый взгляд, соперник для этого подходящий — в последних 9 матчах франкфуртцы северянам не проигрывали (5 побед, 4 ничьи). Однако нынче «Гамбург» вовсе не та безликая и вялая команда, что прежде. Под началом тренера Гиздоля северяне преобразились и во втором круге выдали «на-гора» в семи турах 13 очков — между прочим, столько же, сколько и дортмундцы. Больше за это время собрали только «Бавария» (17) и менхенгладбахская «Боруссия» (15). Правда, львиную долю своих очков на этом отрезке турнира «Гамбург» добыл дома — 10. Теперь команда Гиздоля должна показать, что не робеет и в гостях. Как, это сделала, например, 11 февраля в Лейпциге, где сенсационно разгромила хозяев — 3:0.
Прогноз «СЭ» — 1:0. Коэффициенты Winline: П1 — 2,29 Н — 3,25 П2 — 3,38.
19 марта, воскресенье
17.30. МАЙНЦ — ШАЛЬКЕ.
В душах болельщиков «Шальке» нынче умиротворение и благоденствие. В прошлом туре их любимцы «разбомбили» дома «Аугсбург» (3:0), в четверг благодаря воле и счастливому стечению обстоятельств прошли в четвертьфинал Лиги Европы, оставив за бортом турнира соотечественников из Менхенгладбаха. Многие сегодня в Гельзенкирхене сладостно вспоминают славный для «Шальке» 1997-й, когда команда взяла Кубок УЕФА. Теперь 20 лет спустя о ней в родном городе снова говорят, как о решительном евробойце. Однако в бундеслиге дела, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Нынешнее 11 место явно не соответствует амбициям клуба, набравшего в нынешнем сезоне после 24 туров на 8 очков меньше, чем год назад.
К слову, динамика «Майнца» еще печальнее — его достижения в сравнении с предыдущим чемпионатом на 11 очков «жиже». В результате команды нынче в турнире по соседству — у хозяев лишь на очко меньше, чем у гостей. Между прочим, начиная с 12 тура, оба клуба ни разу не разделяло более 2 очков. И «Майнцу», и «Шальке», которые не без легкой дрожи посматривают в хвост турнирной таблицы, победа нужна позарез. Оно и понятно: от крайне неприятного 16 места (команде, которая на нем финиширует, придется биться в переходных схватках) «Шальке» и «Майнц» отделяют соответственно 4 и 3 очка. Хозяева надеются на угловые, после которых забивали 8 раз (лучший результат сезона в бундеслиге) и с удовольствием вспоминают о том, что в двух последних встречах дома гельзенкирхенцев обыграли. Правда, тогда их менеджером (с 1992-го года!) был Хайдель, который минувшим летом занял тот же пост в «Шальке». Как встретят его на прежнем месте работы?
Прогноз «СЭ» — 2:2. Коэффициенты Winline: П1 — 2,67 Н — 3,27 П2 — 2,70.
19.30. БОРУССИЯ М — БАВАРИЯ.
Все только и говорят о предстоящей битве «Баварии» и «Реала». Однако мюнхенский тренер Анчелотти после жеребьевки Лиги чемпионов демонстративно заявил: мол, главная для него тема нынче не «Реал», а менхенгладбахская «Боруссия». Итальянец наверняка представляет, что ждет его в воскресенье. Хозяева, которым крайне не повезло в ответной схватке Лиги Европы с «Шальке», теперь будут особенно злыми. Против «Баварии» вообще все в бундеслиге ложатся костьми — правда, редко кому это помогает. Исключение составляет как раз «маленькая» «Боруссия». Лишь в 4-х из последних 26 матчей на ее поле мюнхенцам удавалось уходить с поля победителями. Да и вообще нигде в Германии баварцы не выступают так неуверенно, как в Менхенгладбахе — 11 побед, 18 ничьих, 19 поражений. В среднем за игру — лишь 1,06 очка. Начиная с сезона-2014/15 только у «маленькой» «Боруссии» позитивный баланс в поединках с «Баварией» — две победы, столько же ничьих и одно поражение.
Стоит также отметить, что менхенгладбахцы с тех пор, как и возглавил Хеккинг, шагают в чемпионате уверенной поступью — во втором круге, к примеру, набрали 15 очков. Больше лишь «Бавария» (17), которая выйдет на поле против «Боруссии» без бойца Видаля (собрал 5 желтых карточек) и, скорее всего, без Дугласа Косты, получившего небольшое повреждение. На позицию первого оттянется, вероятно, Тиагу Алькантара, а вместо него «под нападающим» сыграет Мюллер. На флангах же атаки, скорее всего, «в бой пойдут одни старики» — 33-летний Роббен и Рибери, которому 7 апреля стукнет 34. Оба хоть и часто «ломаются», однако вряд ли будут себя особо беречь в Менхенгладбахе. Пусть даже на горизонте «Реал»….
Прогноз «СЭ» — 1:2. Коэффициенты Winline: П1 — 7,17 Н — 4,72 П2 — 1,43.
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