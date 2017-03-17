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17 марта 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте опроверг слухи о том, что он хочет большего контроля над трансферами

Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что он хочет получить больший контроль над трансферами клуба.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> опроверг появившиеся в прессе слухи о том что он хочет получить больший контроль над трансферами клуба. Увеличить
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«Я не понимаю, как вы можете говорить это, потому что это не является правдой. У меня хорошие отношения с клубом, и, когда мне что-то нужно, я обращаюсь к клубу, и мы всегда стараемся принять наилучшее решение. Мы всегда это делаем совместно. Всегда тяжело принимать правильное решение, но мы всегда принимаем это решение вместе», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Конте сообщил, что ситуация с продлением его контракта с клубом остается такой же, как и прежде. Сейчас итальянец сконцентрирован только на том, чтобы выиграть с «Челси» трофеи в этом сезоне. После 27 туров синие располагаются на первой строчке в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

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