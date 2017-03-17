Конте опроверг слухи о том, что он хочет большего контроля над трансферами
Главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что он хочет получить больший контроль над трансферами клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не понимаю, как вы можете говорить это, потому что это не является правдой. У меня хорошие отношения с клубом, и, когда мне
Конте сообщил, что ситуация с продлением его контракта с клубом остается такой же, как и прежде. Сейчас итальянец сконцентрирован только на том, чтобы выиграть с «Челси» трофеи в этом сезоне. После 27 туров синие располагаются на первой строчке в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
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