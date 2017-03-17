Конте опроверг слухи о том, что он хочет большего контроля над трансферами

«Я не понимаю, как вы можете говорить это, потому что это не является правдой. У меня хорошие отношения с клубом, и, когда мне что-то нужно, я обращаюсь к клубу, и мы всегда стараемся принять наилучшее решение. Мы всегда это делаем совместно. Всегда тяжело принимать правильное решение, но мы всегда принимаем это решение вместе», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».



Конте сообщил, что ситуация с продлением его контракта с клубом остается такой же, как и прежде. Сейчас итальянец сконцентрирован только на том, чтобы выиграть с «Челси» трофеи в этом сезоне. После 27 туров синие располагаются на первой строчке в таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.