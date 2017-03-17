Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29117683/
17 марта 2017, 21:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью: Руководству FA и АПЛ плевать на успехи английских клубов в Европе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью раскритиковал руководство Футбольной ассоциации Англии и Премьер-лиги из-за, по его мнению, наплевательского отношения организаций к выступлениям английских клубов в европейских турнирах.

«МЮ» после матча с «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 16 марта, уже 19 марта сыграет против «Мидлсбро» в матче АПЛ.

«Я понимаю, когда клубам никто не помогает в АПЛ, но не могу понять, почему нам не помогают касательно матчей в еврокубках. Я говорил об этом очень много раз, ещё во время первого прихода в “Челси”. И я не прошу за себя, я прошу за всех.

Думаю, FA и АПЛ просто плевать на успехи английских клубов в Европе, они этим не интересуются. Мы должны провести следующий матч в воскресенье в 12 часов. Почему? Мы должны быть последней командой, матч которой назначают на воскресенье. Мы должны играть в понедельник. Дайте же нам немного поспать в воскресенье. Нам нужно будет вставать в семь часов, чтобы поесть и приехать на матч.

Когда я работал в Италии, то клубы, которые выступали в еврокубках, в чемпионате играли по пятницам. В Португалии каждая команда играет в следующий понедельник. В каждой стране так происходит, кроме Англии», — цитирует Моуринью The Telegraph.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!