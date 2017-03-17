Моуринью: Руководству FA и АПЛ плевать на успехи английских клубов в Европе

«МЮ» после матча с «Ростовом» (1:0) в 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся 16 марта, уже 19 марта сыграет против «Мидлсбро» в матче АПЛ.



«Я понимаю, когда клубам никто не помогает в АПЛ, но не могу понять, почему нам не помогают касательно матчей в еврокубках. Я говорил об этом очень много раз, ещё во время первого прихода в “Челси”. И я не прошу за себя, я прошу за всех.



Думаю, FA и АПЛ просто плевать на успехи английских клубов в Европе, они этим не интересуются. Мы должны провести следующий матч в воскресенье в 12 часов. Почему? Мы должны быть последней командой, матч которой назначают на воскресенье. Мы должны играть в понедельник. Дайте же нам немного поспать в воскресенье. Нам нужно будет вставать в семь часов, чтобы поесть и приехать на матч.



Когда я работал в Италии, то клубы, которые выступали в еврокубках, в чемпионате играли по пятницам. В Португалии каждая команда играет в следующий понедельник. В каждой стране так происходит, кроме Англии», — цитирует Моуринью The Telegraph.