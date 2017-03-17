«МС» первым в АПЛ подписал контракт на размещение логотипа спонсора на рукаве
«Манчестер Сити» — первый клуб английской
Премьер-лиги, подписавший соглашение, в рамках которого логотип спонсора появится на рукавах игровой формы команды.
С сезона-2017/18 логотип южнокорейской компании Nexen Tire будет присутствовать на рукавах футболок «горожан» во всех матчах АПЛ, сообщает официальный сайт клуба.
Ведущий южнокорейский производитель стал официальным партнёром «Манчестер Сити» в августе 2015 года.
На мероприятии, посвящённом подписанию соглашения, присутствовали главный тренер команды Хосеп Гвардиола, а также футболисты Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter