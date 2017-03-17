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17 марта 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«МС» первым в АПЛ подписал контракт на размещение логотипа спонсора на рукаве

«Манчестер Сити» — первый клуб английской Премьер-лиги, подписавший соглашение, в рамках которого логотип спонсора появится на рукавах игровой формы команды.

С сезона-2017/18 логотип южнокорейской компании Nexen Tire будет присутствовать на рукавах футболок «горожан» во всех матчах АПЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Ведущий южнокорейский производитель стал официальным партнёром «Манчестер Сити» в августе 2015 года.

На мероприятии, посвящённом подписанию соглашения, присутствовали главный тренер команды Хосеп Гвардиола, а также футболисты Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.

Манчестер Сити
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