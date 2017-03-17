«МС» первым в АПЛ подписал контракт на размещение логотипа спонсора на рукаве

С сезона-2017/18 логотип южнокорейской компании Nexen Tire будет присутствовать на рукавах футболок «горожан» во всех матчах АПЛ, сообщает официальный сайт клуба.



Ведущий южнокорейский производитель стал официальным партнёром «Манчестер Сити» в августе 2015 года.



На мероприятии, посвящённом подписанию соглашения, присутствовали главный тренер команды Хосеп Гвардиола, а также футболисты Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.