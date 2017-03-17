Станимир Стойлов: Вопрос усиления упирается в бюджет
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал игру с уральским «Акжайыком» — 3:1.
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Видимо, что-то случилось...
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— Думаю, что «Астана» победила заслуженно. Мы хорошо начали матч, держали ситуацию в своих руках, забили два хороших гола в первом тайме. Во второй половине сделали пару легких ошибок в передачах. Но в целом, мы победили заслуженно. Тем не менее, не смотря на три забитых мяча, я жду большего от нашей атакующей линии, там у нас еще есть в чем прибавлять.
— Бейсебеков сегодня вышел играть в центр поля, на какой
— Абзал является правым защитником, но я буду использовать футболистов там, где они смогут принести пользу команде. У нас не так много игроков, поэтому приходится в центр поля ставить и Абзала, и Серикжан Мужикова и Юрия Логвиненко.
— Сейчас на «Астана Арене» играет еще два клуба
— Да, завтра два матча на «Арене», все будут отдыхать, а я планирую посмотреть оба матча.
— Вчера «Астана» объявила о подписании Срджана Гроховаца. Как охарактеризуете этого футболиста?
— Ему предстоит медосмотр, после чего можно будет говорить о подписании. У Срджана очень хорошее резюме, он играл во всех юношеских и молодежной сборных Боснии и Герцеговины, играл за национальную сборную своей страны. Плюс он является игроком основного состава крепкой команды, которая два года подряд играет в Лиге Европы. Но я хочу, чтобы новички приезжали и на поле доказывали свою квалификацию. Сейчас можно говорить что угодно, но только в играх болельщики, журналисты и специалисты сумеют определить истинный уровень футболиста.
— Будет ли еще усиление в трансферное окно?
— Думаю, что до лета усиления больше не будет. Вопрос упирается в бюджет, именно поэтому было принято решение отправить ряд игроков в аренду. У нас маленькая конкуренция в линии атаки. Посудите сами, в прошлом году у нас был Нусербаев, Нургалиев, Деспотович и Кабананга, сейчас остался лишь последний.
— Муртазаев пока не похож сам на себя. Можете прокомментировать его игру?
— У Романа новая ситуация в карьере, «Астана» играет в другой футбол нежели «Иртыш». Я говорю и ему и Дидару, что у команды высокий уровень, они должны работать, преодолеть этот период. Мы дадим им время, но если они сами не захотят прибавлять, их сказка закончится. Им нужно много работать и ждать своего момента, а он будет 100%.
— Кого из ушедших зимой футболистов вам не хватает в этом сезоне?
— Для меня важен каждый футболист основного состава, потому что мы их наигрывали. Тем не менее, мы должны работать и смотреть вперед. Постараемся к лету подойти максимально укомплектованной командой. Думаю, что если нам нужно будет усиление перед стартом в еврокубках, руководство пойдет нам на встречу. Сейчас важно наиграть команду, каждый игрок должен доказать, что имеет право играть за «Астану».
— Почему не сыграл сегодня Ненад Эрич?
— На сегодняшний матч наш выбор был Александр Мокин, поэтому стоял именно он.
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