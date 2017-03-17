«Кайрат» не смог победить во втором матче КПЛ подряд

Футболисты «Тараза» сыграли вничью с алматинским «Кайратом» в домашнем матче третьего тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 17 марта, и завершилась со счетом 0:0.

На правах фаворита «Кайрат» владел игровым преимуществом. Самые верные моменты алматинцы имели на 63-й минуте, когда сначала Бауыржан Исламхан, а затем Георгий Жуков попали в перекладину.

На 73-й минуте мог открыть счет «Тараз». Дальний удар Максима Фещука парировал Стас Покатилов, а сыгравший на добивание Жакып Кожамберды попал во вратаря.

В матче с «Таразом» за «Кайрат» дебютировал норвежский форвард Чума Анене. Экс-игрок «Амкара» вышел на поле на 70-й минуте, заменив Бауыржана Турысбека.

Для «Кайрата» эта ничья стала второй подряд. Алматинцы, одержавшие пока всего одну победу, имеют в своем активе пять очков. В свою очередь «Тараз», также во второй раз сыгравший вничью, набрал второй балл в сезоне.

Сегодня, 17 марта, состоится еще один матч третьего тура КПЛ. В 17:00 по столичному времени «Астана» примет уральский «Акжайык», посмотреть игру можно здесь.

Остальные матчи третьего тура КПЛ состоятся завтра, 18 марта. В 14:00 на «Астана Арене» стартует матч «Окжетпес» — «Тобол», в 16:00 начнутся встречи «Актобе» — «Ордабасы» и «Иртыш» — «Атырау», а в 18:00 «Шахтер» на «Астана Арене» примет «Кайсар».