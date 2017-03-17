Ребров может вернуть Хачериди в основу «Динамо»

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Центральный защитник «Динамо» Евгений Хачериди, который был переведен в дубль, может вскоре возвратиться в первую команду.

Как стало известно «Динамомании», между Хачериди и главным тренером «Динамо» Сергеем Ребровым состоялся разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что футболист через игры дубля возвращает себе былые кондиции и после этого вновь сможет примкнуть к первой команде.

Кроме того, Хачериди даже уже провел одно занятие с основой.

Напомним, что вчера Хачериди отыграл 90 минут за «Динамо» U-21 против «Черноморца» и помог добыть победу своей команде, забив один из мячей. Сергей Ребров наблюдал за действиями Хачериди в этой игре.