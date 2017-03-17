«Трабзонспор» заставил фаната, вставшего на сиденье, вымыть 10 тысяч кресел на стадионе

Болельщик опубликовал соответствующую фотографию в социальной сети, после чего и был найден клубом. В качестве наказания фаната заставили вымыть 10 тысяч кресел новой арены «Трабзонспора», которая вмешает в себя более 41 тысячи зрителей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">"Yeni yuvamız" derken şaka yapmıyorduk. İnsan hiç evindeki koltuklara ayakkabılarıyla basar mı? Hemen alır cezasını! :) <a href="https://t.co/gv67VOVoSZ">pic.twitter.com/gv67VOVoSZ</a></p>— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) <a href="https://twitter.com/Trabzonspor/status/842023675557744640">15 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>