«Трабзонспор» заставил фаната, вставшего на сиденье, вымыть 10 тысяч кресел на стадионе
«Трабзонспор» привлек к ответственности фаната команды, который на одном из домашних матчей встал ногами на сиденье.
Болельщик опубликовал соответствующую фотографию в социальной сети, после чего и был найден клубом. В качестве наказания фаната заставили вымыть 10 тысяч кресел новой арены «Трабзонспора», которая вмешает в себя более 41 тысячи зрителей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter