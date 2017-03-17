Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29112963/
17 марта 2017, 14:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Трабзонспор» заставил фаната, вставшего на сиденье, вымыть 10 тысяч кресел на стадионе

«Трабзонспор» привлек к ответственности фаната команды, который на одном из домашних матчей встал ногами на сиденье.

Болельщик опубликовал соответствующую фотографию в социальной сети, после чего и был найден клубом. В качестве наказания фаната заставили вымыть 10 тысяч кресел новой арены «Трабзонспора», которая вмешает в себя более 41 тысячи зрителей.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 марта

Гинер лишился пальца на руке

Трагедия великого таланта

В КХЛ установлен рекорд космического масштаба