Игрок на миллион. Что нужно знать о новом опорнике «Астаны» Граховаце

Очень интересного футболиста в опорную зону пригласил ФК «Астана». За свою карьеру Срджан Граховац поиграл только за два клуба — «Борац» и «Рапид». При этом имеет хороший опыт выступлений в еврокубках, что очень кстати для казахстанского чемпиона в преддверии летней квалификации Лиги чемпионов. Более подробно об этом полузащитнике рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Стартовые туры национального чемпионата показали, что столичной команде требуются квалифицированные игроки в среднюю линию. Если с диспетчерскими функциями Рохера Каньяса справляется белорус Иван Маевский, то на позиции Неманьи Максимовича наигрывался Абзал Бейсебеков. Прямо скажем, что на новом месте защитник сборной Казахстана смотрелся неважно. В связи с чем, собственно, и был арендован Срджан Граховац. Босниец на два года старше 22-летнего Максимовича.

Карьеру Граховац начинал в родном «Бораце» из Банья-Луки. Был на хорошем счету и ведущим игроком. Еще пять лет назад на него внимание обратило минское «Динамо». За своего футболиста боснийская команда должна была получить 70 тысяч евро, но в итоге сделка так и не состоялась. К тому моменту у Срджана заканчивался контракт с «Борацом», но в клубе быстро сориентировались и пролонгировали соглашение на три года. Таким образом, лишили конкурентов возможности заполучить полузащитника бесплатно.

Тем не менее, в 2014 году за Граховацом настоящую охоту устроили «Риека» (Хорватия), «Рапид» (Австрия), «Теплице» (Чехия) и «Хапоэль» (Хайфа, Израиль). Но более сговорчивыми оказались представители «Рапида», согласившиеся выложить за футболиста молодежной сборной Боснии и Герцеговины 500 тысяч евро. Уж очень хотел видеть игрока у себя спортивный директор венского клуба Андреас Мюллер, в прошлом известный немецкий футболист, чемпион мира-1990 и Европы-1996, победитель Лиги чемпионов-1996/97 в составе дортмундской «Боруссии».

На выбор Граховаца в пользу «Рапида» повлиял и тот фактор, что в Вене училась его сестра. Как потом признавался футболист, именно она помогла ему безболезненно пройти адаптацию в новом клубе.

Дебют в Австрии состоялся 31 августа 2014 года во встрече с «Гредигом». Правда, в первом сезоне за «Рапид» Граховац играл нечасто. На поле выходил лишь в 13 играх. Даже один матч отыграл за молодежный состав. А вот следующий год вышел более удачным — 26 встреч и два гола. Всего в чемпионате Австрии провел 59 игр, забил четыре мяча.

За сборную Боснии и Герцеговины Срджан дебютировал 29 мая 2016 года в товарищеском матче со сборной Испании, вышел на замену на 78-й минуте. Испанцы играли экспериментальным составом, что не помешало им выиграть со счетом 3:1. К слову, этот матч остается пока единственным для него в майке национальной команды.

За молодежные сборные Боснии и Герцеговины всех возрастов отыграл 31 матч (четыре гола). В еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы) на счету опорного полузащитника 22 поединка (один гол). За карьеру принял участие в 221 игре (12 голов).

При этом в прошлом году успел повздорить с Диегой Коста во время контрольной игры «Рапида» с «Челси» в преддверии сезона-2016/2017. Спарринг завершился победой австрийцев со счетом 2:0.

Граховацом «Астана» заинтересовалась в начале нынешнего года. Более предметные переговоры пошли в феврале. Когда уже была достигнута договоренность о переходе игрока, «Рапид» перестал его включать в состав. В результате Срджан последние четыре матча провел на лавке.