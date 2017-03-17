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17 марта 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» потратит летом £ 200 млн на новых футболистов

Во время летнего трансферного окна главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получит от руководства £ 200 млн на усиление команды.

Об этом сообщает Mirror.

«Горожане» намерены пригласить по крайней мере четырёх новых защитников. В такой ситуации «МС» могут покинуть игроки обороны Венсан Компани, Бакари Санья, Гаэль Клиши и Пабло Сабалета, полузащитник Яя Туре, а также голкиперы Джо Харт и Вилли Кабальеро.

Та же участь коснётся находящихся в аренде Самира Насри, Вильфрида Бони и Эльякима Мангала.

На сегодняшний день в сферу интересов «горожан» входят защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, левый защитник «Валенсии» Хосе Гайя и правый хавбек «Баварии» Джошуа Киммих, способный сыграть на позиции правого защитника.

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