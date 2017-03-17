«Барселона» помогла бразильскому клубу после того, как делегация «Шапекоэнсе» потерпела авиакатастрофу.



««Барселона» — единственный клуб, помогший нам финансово. Она была нашим другом с первых же минут после того, как произошла трагедия. Они, наверное, оплатят нам все расходы для того, чтобы мы приняли участие в розыгрыше Кубка Жоана Гампера. Выручка от матча может быть распределена между двумя клубами. «Рома» также хочет сыграть с нами товарищеский матч, однако у нас очень напряжённый календарь, — приводит слова дес Невеса Fox Sports.



29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».