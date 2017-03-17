Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29108471/
17 марта 2017, 11:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Шапекоэнсе»: «Барселона» — единственный клуб, помогший нам финансово

Президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид дес Невес выразил благодарность «Барселоне» за финансовую помощь.

Президент Шапекоэнсе <span class=error>Плинио</span> Давид <span class=error>дес</span> <span class=error>Невес</span> выразил благодарность Барселоне за финансовую помощь. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Барселона» помогла бразильскому клубу после того, как делегация «Шапекоэнсе» потерпела авиакатастрофу.

««Барселона» — единственный клуб, помогший нам финансово. Она была нашим другом с первых же минут после того, как произошла трагедия. Они, наверное, оплатят нам все расходы для того, чтобы мы приняли участие в розыгрыше Кубка Жоана Гампера. Выручка от матча может быть распределена между двумя клубами. «Рома» также хочет сыграть с нами товарищеский матч, однако у нас очень напряжённый календарь, — приводит слова дес Невеса Fox Sports.

29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!