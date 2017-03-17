Президент «Шапекоэнсе»: «Барселона» — единственный клуб, помогший нам финансово
Президент «Шапекоэнсе» Плинио Давид дес Невес выразил благодарность «Барселоне» за финансовую помощь.
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«Барселона» помогла бразильскому клубу после того, как делегация «Шапекоэнсе» потерпела авиакатастрофу.
««Барселона» — единственный клуб, помогший нам финансово. Она была нашим другом с первых же минут после того, как произошла трагедия. Они, наверное, оплатят нам все расходы для того, чтобы мы приняли участие в розыгрыше Кубка Жоана Гампера. Выручка от матча может быть распределена между двумя клубами. «Рома» также хочет сыграть с нами товарищеский матч, однако у нас очень напряжённый календарь, — приводит слова дес Невеса Fox Sports.
29 ноября прошлого года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
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