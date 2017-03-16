5 кандидатов на смену Венгера в «Арсенале»

Луис Энрике

«Я не говорю, что вообще не хочу тренировать. Наоборот, я полон сил и энергии. Просто наш роман с “Барселоной” нужно заканчивать. Так будет лучше для всех», — мудрые слова Луиса Энрике.



Едва ли испанец откажется от шанса поработать с топ-клубом (формально) АПЛ. Энрике сходу поймёт, что такое — Arsenal Way. Философия «канониров» близка Луису, ему не привыкать к творческому, комбинационному, зрелищному футболу. По стилю Энрике идеально подходит «Арсеналу». В мире есть мало настолько конструктивных и эффектных команд.



Понятно, что Месси и Ко в его распоряжении не будет, но, в конце концов, их нигде не будет. Энрике ведь уходит из «Барсы», а значит, готов к такому раскладу.



Кстати, у него есть ещё одно огромное преимущество в глазах боссов «Арсенала». Он умеет выводить свою команду в ¼ финала Лиги чемпионов. Даже если проиграл первый матч в гостях, ну, скажем, с разницей в четыре мяча….

Цитата Луис Энрике умеет выводить свою команду в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лучано Спаллетти

Бывший главный тренер «Зенита» сейчас, что называется, в тренде. Пусть его «Рома» в последнее время немного забуксовала, она всё равно является одним из самых ярких европейских футбольных проектов. Команда Спаллетти и играет зрелищно, и результата добивается, и постоянно прогрессирует. Ключевое для тренера «Арсенала» умение у Спаллетти есть — он умеет работать с игроками. Не только с молодыми — любого возраста. Именно при нём лучшие сезоны в карьере проводят, скажем, Флоренци, Салах и Наинголлан.



Лучано слухи связывают с многими клубами — от «Ювентуса» до собственно «Барселоны». Теперь английская пресса пишет и об интересе «Арсенала». Спаллетти работал, крайне неплохо работал, в далёкой России, потому предложение из Англии его точно не напугает. К тому же в АПЛ нынче мода на итальянских тренеров — кажется, они созданы для того, чтобы выигрывать золото на Туманном альбионе.

Хорхе Сампаоли

Чилиец быстро сделал из «Севильи» лучшую команду Испании, расположенную в нашей Галактике. «Барселону» и «Реал» мы оставляем в другой Вселенной, а андалусийцы и правда чертовски хороши. Команда играет в зудобробительный, креативный футбол, а не уныло отсиживается у своих ворот. «Севилья» пропустила на 11 голов больше, чем, например, идущий шестым «Вильярреал». Но она всё равно третья, потому что забила 50.



Болельщики «Арсенала» давно смирились с тем, что словосочетание «надёжная оборона» обходит их клуб стороной. Это ещё ладно, но вот регулярная безвольность и аморфность игроков сильно раздражают фанатов. Но Сампаоли наверняка решит эту проблему. Уж кто-то, а он умеет настраивать и заряжать подопечных. При нём все игроки «Севильи» бегают как заведённые и рубятся на поле как бешеные. Кажется, даже Месут Озил при Сампаоли будет прессинговать без остановки — и это не шутка.

Цитата В случае прихода Сампаоли в «Арсенале» останется главная звезда команды — Санчес.

Наконец, назначение Сампаоли, вполне возможно, оставит в команде её главную звезду, Санчеса. Алексис успешно работал с Хорхе в сборной Чили, и приход «своего» тренера может повлиять на желание форварда покинуть «Арсенал». А ведь Санчес сейчас для «канониров» важнее, чем любой тренер.



Диего Симеоне

Тренер, о котором мечтает босс почти любого клуба. Человек, сделавший из «Атлетико» суперклуб. Не обладая при этом невероятными ресурсами и арабскими богатствами. Надо ли объяснять, что дисциплина и уровень игры в обороне «матрасников» поражают каждого, кто видел их матчи? Потрясающая организованность команды немного затмевает тот факт, что и в атаке игру Симеоне очень даже умеет ставить.

Никакие «автобусы» «Арсеналу», в случае прихода Диего, не грозят совершенно. «На “Висенте Кальдерон” не первое десятилетие играют от обороны. Я уважаю традицию любого клуба, но никогда не говорил, что надо только защищаться», — признание Симеоне. Однако всё равно суровый, уравновешенный и всегда боевой «Арсенал» представить исключительно приятно. Сбалансированную, а не слишком легкомысленную команду. Такой её может сделать именно Диего Симеоне.

Патрик Виейра

Не секрет, что владельцы «Арсенала» очень привязаны к Венгеру. Не просто так Арсен уже столько лет работает в Лондоне, несмотря на очевидные неудачи последних лет.. Поэтому, возможно, после ухода Венгера боссы «канониров» захотят довериться его «наследнику». Не исключено, что и сам Арсен захочет продлить свою эпоху. Несмотря на уход из клуба.

Цитата Приход Виейра категорически одобрят болельщики «Арсенала».

Патрик Виейра — олицетворение лучшего «Арсенала» эпохи Венгера. Капитан The Invincibles всегда вёл команду за собой, никогда не сдавался, именно такого вождя сейчас безумно не хватает «канонирам». Его приход категорически одобрят болельщики, а свой несгибаемый характер француз передаст сгибаемым нынче игрокам. Плюс Виейра не просто лидер, он, собственно, тренер.



Притом Патрик долго работал с молодыми — а это принципиальный для «Арсенала» вопрос. Делал он это в академии «Манчестер Сити», сейчас же трудится главным тренером в «Нью-Йорк Сити». Может, пора возвращаться в «Арсенал», Патрик?