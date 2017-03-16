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16 марта 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» подпишет полузащитника сборной Боснии

«Астана» достигла договоренности с венским «Рапидом» о переходе на правах аренды 24-летнего игрока национальной сборной Боснии и Герцеговины Срджана Граховаца.

По условиям договора аренды, «Астана» выкупит права на игрока в 2018 году. Все юридические процедуры будут улажены в случае успешного прохождения игроком медосмотра в столице Казахстана.

Срджан Граховац

Гражданство: Босния и Герцеговина
Дата рождения: 19.09.1992 (24 года)
Позиция: центральный полузащитник / опорный полузащитник
Биометрика: рост 183, вес 76 кг
Клуб: «Рапид» (Вена, Австрия).

В сезоне 2016/17 гг. провел 21 игру в Чемпионате Австрии, забил 2 мяча, а также сыграл 9 матчей в Лиге Европы.

Всего в составе венского «Рапида» с 2014 по 2017 гг. Граховац отыграл 3 сезона, проведя 67 матчей (4 мяча)

Национальная сборная: 6 матчей (Босния и Герцеговина).

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