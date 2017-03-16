«Астана» подпишет полузащитника сборной Боснии

По условиям договора аренды, «Астана» выкупит права на игрока в 2018 году. Все юридические процедуры будут улажены в случае успешного прохождения игроком медосмотра в столице Казахстана.



Срджан Граховац



Гражданство: Босния и Герцеговина

Дата рождения: 19.09.1992 (24 года)

Позиция: центральный полузащитник / опорный полузащитник

Биометрика: рост 183, вес 76 кг

Клуб: «Рапид» (Вена, Австрия).



В сезоне 2016/17 гг. провел 21 игру в Чемпионате Австрии, забил 2 мяча, а также сыграл 9 матчей в Лиге Европы.



Всего в составе венского «Рапида» с 2014 по 2017 гг. Граховац отыграл 3 сезона, проведя 67 матчей (4 мяча)



Национальная сборная: 6 матчей (Босния и Герцеговина).