«Астана» подпишет полузащитника сборной Боснии
«Астана» достигла договоренности с венским «Рапидом» о переходе на правах аренды 24-летнего игрока национальной сборной Боснии и Герцеговины Срджана Граховаца.
По условиям договора аренды, «Астана» выкупит права на игрока в 2018 году. Все юридические процедуры будут улажены в случае успешного прохождения игроком медосмотра в столице Казахстана.
Срджан Граховац
Гражданство: Босния и Герцеговина
Дата рождения:
Позиция: центральный полузащитник / опорный полузащитник
Биометрика: рост 183, вес 76 кг
Клуб: «Рапид» (Вена, Австрия).
В сезоне 2016/17 гг. провел 21 игру в Чемпионате Австрии, забил 2 мяча, а также сыграл 9 матчей в Лиге Европы.
Всего в составе венского «Рапида» с 2014 по 2017 гг. Граховац отыграл 3 сезона, проведя 67 матчей (4 мяча)
Национальная сборная: 6 матчей (Босния и Герцеговина).
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