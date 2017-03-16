От «Попы» до Анголы: 5 самых удивительных российских футболистов

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Вы не поверите, но за границей играет более трех с половиной сотен российских футболистов. Мы же знаем лишь о верхушке айсберга: Нойштедтер, Черышев, Митрюшкин, Корян.

К легионерам добавляется более полутысячи футболистов, для которых Россия — вторая родина и они вполне могут играть за нашу сборную — с паспортом все в порядке.

Да, может они играют не так ярко, как Черышев, но их истории зачастую намного интереснее, чем у обычных игроков: академия, молодежка, основа, сборная….

«Советский спорт» отыскал пять самых необычных футболистов с российским паспортом, играющих за рубежом.

Мандела одобрил

19-летний Григорий Гришин родился во Владимире. Там же он начал свой футбольный путь. Из десятков мальчишек именно он умудрился впечатлить тренеров и попасть в состав местного «Торпедо».

В какой-то момент Григорию стало скучно в России и он решил отправиться покорять… Южную Африку — перешел в клуб местной первой лиги «Юниверсити оф Претория». Стоит отметить, что ЮАР — не чужая для Гришина страна. Когда он еще не появился на свет, его отец, легкоатлет, выиграл престижный ультрамарафон The Comrades. Позже он повторил свое достижение. Это уже происходило на глазах сына, а приз россиянину вручал лично Нельсон Мандела.

Из «Попы» в Австралию

Александр Кокко родился в славном городе Ленинграде, который ныне зовется Санкт-Петербургом. Однако родители рано уехали в Финляндию, как только стало можно. Поэтому и сын учился там. Там же он начинал играть в футбол и делал это до лета 2016 года исключительно на родине, хотя были варианты перейти и в «Метц», и в «Бетис» и даже в «Томь» с «Ростовом» — мог бы сейчас «Манчестеру» забивать. В этих клубах Александр был на просмотре и даже понравился, но каждый раз что-то не срасталось.

Однако судьба сложилась по-другому. Летом 2016 года Александр Кокко, до этого игравший в «Хонке», «ВПС», «РоПС» и даже в клубе под названием «Попа», оказался в Австралии. 29-летний футболист перешел в команду «Ньюкасл Юнайтед Джетс», играющую в местной А-Лиге. В Финляндии он, кстати, несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата.

Мальчишник в Вегасе закончился во Вьетнаме

33-летний Род Дьяченко, которого при рождении родители назвали Родионом, решил стать футболистом. Чтобы понять, как трудно ему пришлось, нужно сказать, что семья увезла мальчика из родного Георгиевска, что в Ставропольском крае, в Америку. Именно там он и начал заниматься спортом под названием соккер. Вскоре на драфте выпускника университета Лас-Вегаса выбрал столичный клуб «ДиСи Юнайтед».

Пятью годами позже Род решил сменить обстановку и попробовать себя в других лигах. Начал он свое путешествие с Таиланда. Дальше был переезд в Малайзию. Зимой 2011 года Род освоил еще одну страну юго-восточной Азии — Вьетнам. В январе 2017 года он перешел во второй для себя вьетнамский клуб — «Хошимин Сити».

Ангола плюс Россия — любовь

Дикая смесь Анголы, России и Германии — это 24-летний уроженец Костромы Эрик Зенга. Его мать — русская, отец — анголец, с которым она познакомилась в университете. Родился парень в Москве, но в документах написали, что в Костроме. Когда сыну было три года, семья распалась. Вскоре мать уехаласначала в Кострому — к родным, а потом и вовсе в Германию, где поначалу приходилось жить на корабле с остальными беженцами. После этого цивилизация взяла россиян под свое крыло. Эрик начал заниматься футболом.

Он быстро прогрессировал и не без счастливого случая попал в академию леверкузенского «Байера». Добраться до основного состава именитого клуба, правда, темнокожему россиянину не удалось. Сейчас он выступает за команду второй Бундеслиги «Сандхауссен», которая пока идет на 13-м месте, между «Арминией» и «Дюссельдорфом».

Привет с «острова свободы»

22-летний защитник Антонио Морейес родился в Санкт-Петербурге. История стандартная: мать русская отец — иностранный студент, который приехал учиться по обмену. Приехал с Кубы. Прадедушка Антонио — испанец, который отправился в поисках счастья на «остров свободы». Мальчик рос в России, увлекался футболом, учился играть в «Москве» и «Торпедо». Затем был переезд в Испанию, на котором настоял отец, попытка вернуться — в московское «Динамо».

В России не задалось. Из «Динамо» Антонио ушел в «Сызрань-2003», а оттуда в команду братьев Комбаровых «Домодедово», которая играет в ПФЛ — третьей по силе лиге в нашей стране. Этой зимой Антонио предпринял новую попытку заиграть за границей — перешел в немецкий клуб «Штутгарт Киккерс», который играет в четвертой по силе лиге Германии и даже там стоит на вылет.