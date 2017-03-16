От «Попы» до Анголы: 5 самых удивительных российских футболистов
Мы привыкли следить за россиянами, которые за рубежом находятся на виду: Нойштедтер, Черышев. Но есть и те, о которых никто не знает.
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Вы не поверите, но за границей играет более трех с половиной сотен российских футболистов. Мы же знаем лишь о верхушке айсберга: Нойштедтер, Черышев, Митрюшкин, Корян.
К легионерам добавляется более полутысячи футболистов, для которых Россия — вторая родина и они вполне могут играть за нашу сборную — с паспортом все в порядке.
Да, может они играют не так ярко, как Черышев, но их истории зачастую намного интереснее, чем у обычных игроков: академия, молодежка, основа, сборная….
«Советский спорт» отыскал пять самых необычных футболистов с российским паспортом, играющих за рубежом.
Мандела одобрил
19-летний Григорий Гришин родился во Владимире. Там же он начал свой футбольный путь. Из десятков мальчишек именно он умудрился впечатлить тренеров и попасть в состав местного «Торпедо».
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Из «Попы» в Австралию
Александр Кокко родился в славном городе Ленинграде, который ныне зовется
Однако судьба сложилась
Мальчишник в Вегасе закончился во Вьетнаме
33-летний Род Дьяченко, которого при рождении родители назвали Родионом, решил стать футболистом. Чтобы понять, как трудно ему пришлось, нужно сказать, что семья увезла мальчика из родного Георгиевска, что в Ставропольском крае, в Америку. Именно там он и начал заниматься спортом под названием соккер. Вскоре на драфте выпускника университета
Пятью годами позже Род решил сменить обстановку и попробовать себя в других лигах. Начал он свое путешествие с Таиланда. Дальше был переезд в Малайзию. Зимой 2011 года Род освоил еще одну страну
Ангола плюс Россия — любовь
Дикая смесь Анголы, России и Германии — это 24-летний уроженец Костромы Эрик Зенга. Его мать — русская, отец — анголец, с которым она познакомилась в университете. Родился парень в Москве, но в документах написали, что в Костроме. Когда сыну было три года, семья распалась. Вскоре мать уехаласначала в Кострому — к родным, а потом и вовсе в Германию, где поначалу приходилось жить на корабле с остальными беженцами. После этого цивилизация взяла россиян под свое крыло. Эрик начал заниматься футболом.
Он быстро прогрессировал и не без счастливого случая попал в академию леверкузенского «Байера». Добраться до основного состава именитого клуба, правда, темнокожему россиянину не удалось. Сейчас он выступает за команду второй Бундеслиги «Сандхауссен», которая пока идет на 13-м месте, между «Арминией» и «Дюссельдорфом».
Привет с «острова свободы»
22-летний защитник Антонио Морейес родился в
В России не задалось. Из «Динамо» Антонио ушел в «Сызрань-2003», а оттуда в команду братьев Комбаровых «Домодедово», которая играет в ПФЛ — третьей по силе лиге в нашей стране. Этой зимой Антонио предпринял новую попытку заиграть за границей — перешел в немецкий клуб «Штутгарт Киккерс», который играет в четвертой по силе лиге Германии и даже там стоит на вылет.
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