Известный футболист Протасов назначен техническим директором ФФУ

Известный украинский тренер Олег Протасов назначен техническим директоров Федерации футбола Украины, сообщает SportArena.

Такое решение было принято сегодня исполкомом ФФУ.

Как объяснил президент организации Андрей Павелко, Протасов будет отвечать за ряд вопросов, касающихся сборных.

«Протасов будет отвечать за целый ряд вопросов, связанных со сборными и направлениями ФИФА и УЕФА в работе с национальными ассоциациями. В некоторой мере эта должность посвящена тому, чтобы защитить философию игры и привести в порядок работу всех соответствующих систем. Это будет обширная работа и дополнительный плюс в представлении Украины на международном уровне», — заявил фукнционер.

53-летний Олег Протасов в качестве тренера работал в греческом «Олимпиакосе», румынском «Стяуа», Днепре, российских «Кубани», «Ростове» и ряде других клубов. Его последним местом работы была румынская «Астра», откуда Протасова уволили в марте 2015-го после череды поражений.