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16 марта 2017, 18:23 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Финал Кубка Украины по футболу перенесен на 17 мая

Матч перенесли с 4 июня в интересах национальной сборной Украины.

Финальный матч Кубка Украины-2017 по футболу пройдет в Харькове 17 мая, сообщает SportArena.

Такое решение принял сегодня Исполком ФФУ, о чем прессе рассказал президент ФФУ Андрей Павелко, по словам которого, перенести Кубок на более раннюю дату просили представители клубов.

«Исполком поддержал предложение УПЛ по переносу финала Кубка Украины с 4 июня на 17 мая. Это было поддержано единогласно. Кроме УПЛ за эту инициативу выступили и клубы», — поведал функционер.

Кубок Украины был основан в 1992 году. Действующим обладателем трофея является Шахтер, тогда как рекорд по количеству Кубков принадлежит Динамо (11).

В этом розыгрыше Кубка Украины в полуфинал уже вышли Днепр и Николаев, тогда как еще две пары — Полтава — Шахтер и Нафтовик — Динамо — еще не сыграли четвертьфинальные матчи.

Харьков доселе трижды проводил финалы Кубка Украины в 2008, 2010 и 2013 годах.
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