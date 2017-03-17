Евроремонт

Столичному клубу предстоит справиться со штормом проблем, но спасение будет достойным ответом на вопрос о перспективах команды в этом сезоне.

Позади два тура, а у астанчан уже проблемы — «Ордабасы» играючи расправился с подопечными Стойлова, а «Иртыш» едва не учинил второе кряду поражение. Что же вообще произошло?

В прошлом сезоне «Астане» удалось выиграть чемпионат относительно легко — два очка преимущества над «Кайратом» не должны вводить в заблуждение. Команда стабильно, и что самое главное, ровно провела все игры премьер-лиги. Забуксовавший конкурент в этом отлично помог — алматинцы не были похожи сами на себя. Теперь ситуация складывается ровно наоборот, что явно неутешительно для отечественного футбола.

Игра столичного клуба неожиданно для всех стала неузнаваемой. Те же пять защитников, та же тактика с желанием выждать, возможно, единственный голевой момент, те же крайние дефы с идеальными (или уже нет?) подачами в штрафную площадку. Однако если копнуть глубже, можно также заметить кучу бесполезных промежуточных пасов, много брака, ужасный выход из обороны в атаку и до боли прямолинейный футбол. Возможно, за три года такой игры при болгарском специалисте остальные команды к этому адаптировались, но верится в это с трудом — класс участников лиги не соответствует такому уровню, чтобы совсем уж усложнить жизнь «Астане». Все сводится к классической проблеме — клуб не набрал кондиции на старт сезона, вдобавок проведя слабую трансферную кампанию.

Чей уход — ошибка?

Роджер Каньяс

Переезд Роджера Каньяса на солнечный Кипр во многом оправдан. Колумбиец мечтал играть в Ла Лиге, однако годы идут, и надо играть вообще хоть где-то. В итоге после сверх успешной карьеры в Казахстане он отправился в АПОЭЛ — продолжить свои выступления в Лиге Европы и вновь стать чемпионом страны.

Каньяс умел все, и для «Астаны» это было наиболее важно. Иметь высокого полузащитника, с чувством первого паса, умением разрушать и созидать — роскошь. В связке с Максимовичем он знал, когда стоит отойти назад, а когда пойти в атаку, умел построить игру так, чтобы она соответствовала ситуации. Нужен навал? Сделано. Отсидеть в обороне и не дать сопернику вольничать в центре? Еще легче. Роджер обладал прекрасным пасом, любил подержать мяч для команды и умел перестраивать игру по нескольку раз за матч. В теории это именно то, что должен уметь полузащитник, играющий в Испании.

Чем помог бы нынешней команде?

Разбирая игры «Астаны», можно заметить, как тяжело приходится трио центральных защитников. Постников неоправданно идет вперед, а крайние защитники в лице Шитова и Шомко явно сдали — недоработка на своих позициях уже привела к взятиям ворот. В игре вторым номером против «Ордабасы» в матче первого тура команде необходим был игрок уровня Каньяса, способный приостановить напор оппонента тактическим фолом. В обороне он точно не был бы лишним — вовремя опуститься, подстраховав выдвигающегося центрального защитника, и не дать тем самым простор нападающему, — его способности волнореза знакомы всем любителям премьер-лиги.

Кто пытается заменить?

Иван Маевский приехал в столицу Казахстана прямиком из Махачкалы. Учитывая, как много украинских футболистов в этом сезоне пополнило составы команд КПЛ, переход игрока такого уровня не вызывает удивления. Нельзя сказать, что Иван не может заменить Каньяса, ведь мы его еще даже не видели в связке с Максимовичем. Это игрок высоко класса, способный разгонять атаки и постоянно находиться в борьбе, однако в созидании он не так хорош — отсутствие креативной мысли заметно невооруженным глазом. Вся команда сейчас не очень понимает, что делать с мячом, от чего и чувствует себя нервозно. Маевский же пока часть всего этого.

Азат Нургалиев

30-летний атакующий полузащитник сборной Казахстана пережил в прошлом сезоне пик карьеры, что вполне соответствует его возрасту. «Астана» в середине предыдущей компании получила хорошего, скоростного, очень старательного игрока — Нургалиев умел сыграть как под форвардом, так и в центре нападения. Из-за тактики астанчан в прошлом сезоне он попробовал себя и в нападении. Опыт не самый удачный — Азат горячий парень, и порой сам же нарывается на желтую карточку. Карьера этого игрока сейчас очень интересна. Полгода назад он неоднократно говорил, что хочет играть как можно больше в еврокубках и сборной, бороться за чемпионство. Все это получилось у него в Астане, но наслаждение длилось всего полгода. В этом сезоне он попытается вместе с «Ордабасы» успешно выступить в Лиге Европы и попасть в тройку лучших команд чемпионата. После того как он был продан, к чему теперь стремится игрок и хочет ли вновь перейти в гранд? Покажет только время.

Чем помог бы нынешней команде?

Вернувшись в «Ордабасы» и став капитаном команды, он вынужден был в первом туре встретиться с экс-партнерами по столичному клубу и наказать их за слабую игру. Скорость, умение находиться там, где нужно и завершение моментов — главные козыри Нургалиева. За счет них он как отвлекал защитников и выдвигал на себя полузащитников, так и сумел забить гол. В его действиях виден постоянный напор, желание создать момент даже тогда, когда никто из партнеров не может создать ему хотя бы небольшой эпизод для взятия ворот.

Кто пытается заменить?

Если Роман Муртазаев умеет играть только чистого нападающего, то Аздрен Лулаку многофункционален. Албанский футболист отлично двигается, много пасует и опускается очень глубоко, чтобы разогнать атаку. Проведя неплохой матч против «Иртыша», он, к сожалению, запомнился болельщикам лишь приовозом после подачи углового. Все же заметно, что албанец — хорошая покупка, и если наберет форму, то способен удивить. Не хватает прыти, взрывных забегов и ударов. Возможно, такую задачу дает Станимир Стойлов, а возможно, он и сам сейчас не очень понимает, как играть в новом коллективе. Его настигла судьба Маевского — прямолинейная игра, в которой пока никто не способен выделиться индивидуально.

Костанайский десант

В теории болгарский специалист все сделал правильно. Игроки, которые все еще перспективны и нуждаются в постоянной игровой практике, отправились в «Тобол». И если летом, перед еврокубками, кадровый кризис обострится, можно будет просто вернуть потенциально важных игроков.

Джордже Деспотович упускал множество возможностей, но был старательным форвардом с таранным стилем. Возможно, прагматичному футболу «Астаны» не хватает именно такого футболиста, даже при наличии Джуниора Кабананги. Алексей Щеткин всегда хотел играть в клубах, которые сражаются за лучшие цели — как минимум только за это стремление хочется, чтобы его старания оправдались. Наверняка не стоило отпускать и Сергея Малого, игравшего не очень стабильно, зато порой качественно. Омари Тетрадзе в «Тоболе» может его научить, как перестать чередовать плохие матчи с отличными и выйти на хороший уровень. Тем более что именно Деспотович и Малый в прошлом сезоне были ключевыми «джокерами» клуба в еврокубках — один забивал и даже принес первую победу на групповом этапе Лиги Европы, а второй цементировал оборону и помог добить «Жальгирис» в Лиге чемпионов.

Что будет дальше?

«Астана выйдет из кризиса — класс игроков и тренера не дает в этом усомниться. Но вот вернется ли команда на свой высокий уровень в этом сезоне, который позволял побеждать в КПЛ и выходить в групповой этап еврокубков — большой вопрос. У футболистов есть время войти в сезон, а у селекционной службы — просмотреть потенциальных новичков и тех, кто находится в аренде. Прямо сейчас главной проблемой команды является то, что как уже отмечалось выше, никто не способен выделиться и быть светлым пятном в составе. А ведь летом, скорее всего, совершенно точно уйдет Максимович, а Джуниор Кабананга может решить уехать как можно дальше — покорять новый чемпионат в статусе лучшего бомбардира Кубка африканских наций. Трудно решаемые финансовые проблемы клуба могут с легкостью склонить руководство к продаже этих игроков.

Пока рано все загадывать наперед, однако можно сделать вывод — трансферы перестали быть лучшей частью «Астаны». Клуб три года подряд аккуратно подбирал новых игроков, оценивая их по способности заиграть и стать частью этого механизма, а продажа ведущих футболистов и вовсе была исключена. Переживет ли столичная команда плохие времена? Или же желание выбросить старую, но качественную мебель, заранее сделало ремонт неудачным?