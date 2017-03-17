Евроремонт
Почему проблемы «Астаны» — глобальны.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Столичному клубу предстоит справиться со штормом проблем, но спасение будет достойным ответом на вопрос о перспективах команды в этом сезоне.
Позади два тура, а у астанчан уже проблемы — «Ордабасы» играючи расправился с подопечными Стойлова, а «Иртыш» едва не учинил второе кряду поражение. Что же вообще произошло?
В прошлом сезоне «Астане» удалось выиграть чемпионат относительно легко — два очка преимущества над «Кайратом» не должны вводить в заблуждение. Команда стабильно, и что самое главное, ровно провела все игры
Игра столичного клуба неожиданно для всех стала неузнаваемой. Те же пять защитников, та же тактика с желанием выждать, возможно, единственный голевой момент, те же крайние дефы с идеальными (или уже нет?) подачами в штрафную площадку. Однако если копнуть глубже, можно также заметить кучу бесполезных промежуточных пасов, много брака, ужасный выход из обороны в атаку и до боли прямолинейный футбол. Возможно, за три года такой игры при болгарском специалисте остальные команды к этому адаптировались, но верится в это с трудом — класс участников лиги не соответствует такому уровню, чтобы совсем уж усложнить жизнь «Астане». Все сводится к классической проблеме — клуб не набрал кондиции на старт сезона, вдобавок проведя слабую трансферную кампанию.
Чей уход — ошибка?
Роджер Каньяс
Переезд Роджера Каньяса на солнечный Кипр во многом оправдан. Колумбиец мечтал играть в Ла Лиге, однако годы идут, и надо играть вообще хоть
Каньяс умел все, и для «Астаны» это было наиболее важно. Иметь высокого полузащитника, с чувством первого паса, умением разрушать и созидать — роскошь. В связке с Максимовичем он знал, когда стоит отойти назад, а когда пойти в атаку, умел построить игру так, чтобы она соответствовала ситуации. Нужен навал? Сделано. Отсидеть в обороне и не дать сопернику вольничать в центре? Еще легче. Роджер обладал прекрасным пасом, любил подержать мяч для команды и умел перестраивать игру по нескольку раз за матч. В теории это именно то, что должен уметь полузащитник, играющий в Испании.
Чем помог бы нынешней команде?
Разбирая игры «Астаны», можно заметить, как тяжело приходится трио центральных защитников. Постников неоправданно идет вперед, а крайние защитники в лице Шитова и Шомко явно сдали — недоработка на своих позициях уже привела к взятиям ворот. В игре вторым номером против «Ордабасы» в матче первого тура команде необходим был игрок уровня Каньяса, способный приостановить напор оппонента тактическим фолом. В обороне он точно не был бы лишним — вовремя опуститься, подстраховав выдвигающегося центрального защитника, и не дать тем самым простор нападающему, — его способности волнореза знакомы всем любителям
Кто пытается заменить?
Иван Маевский приехал в столицу Казахстана прямиком из Махачкалы. Учитывая, как много украинских футболистов в этом сезоне пополнило составы команд КПЛ, переход игрока такого уровня не вызывает удивления. Нельзя сказать, что Иван не может заменить Каньяса, ведь мы его еще даже не видели в связке с Максимовичем. Это игрок высоко класса, способный разгонять атаки и постоянно находиться в борьбе, однако в созидании он не так хорош — отсутствие креативной мысли заметно невооруженным глазом. Вся команда сейчас не очень понимает, что делать с мячом, от чего и чувствует себя нервозно. Маевский же пока часть всего этого.
Азат Нургалиев
30-летний атакующий полузащитник сборной Казахстана пережил в прошлом сезоне пик карьеры, что вполне соответствует его возрасту. «Астана» в середине предыдущей компании получила хорошего, скоростного, очень старательного игрока — Нургалиев умел сыграть как под форвардом, так и в центре нападения.
Чем помог бы нынешней команде?
Вернувшись в «Ордабасы» и став капитаном команды, он вынужден был в первом туре встретиться с
Кто пытается заменить?
Если Роман Муртазаев умеет играть только чистого нападающего, то Аздрен Лулаку многофункционален. Албанский футболист отлично двигается, много пасует и опускается очень глубоко, чтобы разогнать атаку. Проведя неплохой матч против «Иртыша», он, к сожалению, запомнился болельщикам лишь приовозом после подачи углового. Все же заметно, что албанец — хорошая покупка, и если наберет форму, то способен удивить. Не хватает прыти, взрывных забегов и ударов. Возможно, такую задачу дает Станимир Стойлов, а возможно, он и сам сейчас не очень понимает, как играть в новом коллективе. Его настигла судьба Маевского — прямолинейная игра, в которой пока никто не способен выделиться индивидуально.
Костанайский десант
В теории болгарский специалист все сделал правильно. Игроки, которые все еще перспективны и нуждаются в постоянной игровой практике, отправились в «Тобол». И если летом, перед еврокубками, кадровый кризис обострится, можно будет просто вернуть потенциально важных игроков.
Джордже Деспотович упускал множество возможностей, но был старательным форвардом с таранным стилем. Возможно, прагматичному футболу «Астаны» не хватает именно такого футболиста, даже при наличии Джуниора Кабананги. Алексей Щеткин всегда хотел играть в клубах, которые сражаются за лучшие цели — как минимум только за это стремление хочется, чтобы его старания оправдались. Наверняка не стоило отпускать и Сергея Малого, игравшего не очень стабильно, зато порой качественно. Омари Тетрадзе в «Тоболе» может его научить, как перестать чередовать плохие матчи с отличными и выйти на хороший уровень. Тем более что именно Деспотович и Малый в прошлом сезоне были ключевыми «джокерами» клуба в еврокубках — один забивал и даже принес первую победу на групповом этапе Лиги Европы, а второй цементировал оборону и помог добить «Жальгирис» в Лиге чемпионов.
Что будет дальше?
«Астана выйдет из кризиса — класс игроков и тренера не дает в этом усомниться. Но вот вернется ли команда на свой высокий уровень в этом сезоне, который позволял побеждать в КПЛ и выходить в групповой этап еврокубков — большой вопрос. У футболистов есть время войти в сезон, а у селекционной службы — просмотреть потенциальных новичков и тех, кто находится в аренде. Прямо сейчас главной проблемой команды является то, что как уже отмечалось выше, никто не способен выделиться и быть светлым пятном в составе. А ведь летом, скорее всего, совершенно точно уйдет Максимович, а Джуниор Кабананга может решить уехать как можно дальше — покорять новый чемпионат в статусе лучшего бомбардира Кубка африканских наций. Трудно решаемые финансовые проблемы клуба могут с легкостью склонить руководство к продаже этих игроков.
Пока рано все загадывать наперед, однако можно сделать вывод — трансферы перестали быть лучшей частью «Астаны». Клуб три года подряд аккуратно подбирал новых игроков, оценивая их по способности заиграть и стать частью этого механизма, а продажа ведущих футболистов и вовсе была исключена. Переживет ли столичная команда плохие времена? Или же желание выбросить старую, но качественную мебель, заранее сделало ремонт неудачным?
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