Пожизненная дисквалификация бывшего президента «Ювентуса» Моджи оставлена в силе
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший президент итальянского «Ювентуса» Лучано Моджи получил отказ от государственного совета Италии в праве на обжалование пожизненного отстранения от футбола. Об этом сообщает Football Italia.
Причина отказа не сообщается.
В 2006 году Федерация футбола Италии пожизненно отстранила Моджи по делу о договорных матчах. В 2011 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, однако в 2013 году срок приговора был сокращен до двух лет и четырех месяцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter