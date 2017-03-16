Пожизненная дисквалификация бывшего президента «Ювентуса» Моджи оставлена в силе

Причина отказа не сообщается.

В 2006 году Федерация футбола Италии пожизненно отстранила Моджи по делу о договорных матчах. В 2011 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, однако в 2013 году срок приговора был сокращен до двух лет и четырех месяцев.