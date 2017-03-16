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16 марта 2017, 16:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Пожизненная дисквалификация бывшего президента «Ювентуса» Моджи оставлена в силе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший президент итальянского «Ювентуса» Лучано Моджи получил отказ от государственного совета Италии в праве на обжалование пожизненного отстранения от футбола. Об этом сообщает Football Italia.

Причина отказа не сообщается.

В 2006 году Федерация футбола Италии пожизненно отстранила Моджи по делу о договорных матчах. В 2011 году он был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы, однако в 2013 году срок приговора был сокращен до двух лет и четырех месяцев.

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