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16 марта 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Кварцяный тренирует «Волынь» без контракта — СМИ

У главного тренера «Волыни» истек контракт с клубом.

Как сообщает Sport Arena, соглашения Кварцяного с «Волынью» истекло в конце прошлого года, и последние месяцы тренер работает в клубе без контракта.

В настоящее время Кварцяный ожидает начала переговоров с клубом по новому соглашению, но пока что они не стартовали и точно неизвестно, когда именно начнутся.

При этом ситуация осложняется финансовыми проблемами «Волыни» — долги по зарплате перед действующими игроками и тренерами достигли шести месяцев.

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