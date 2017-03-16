Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Мидлсбро». Согласно Bleacher Report, голландский специалист является главным кандидатом на замену ушедшему в отставку Айтору Каранке.

Помимо экс-наставника «Анжи» на вакантный пост также претендует бывший тренер «Лестера» Найджел Пирсон.

«Мидлсбро» после 27 игр занимает 19-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на три очка.