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16 марта 2017, 16:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хиддинк — главный кандидат на пост наставника «Мидлсбро»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Мидлсбро».

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может возглавить «Мидлсбро». Согласно Bleacher Report, голландский специалист является главным кандидатом на замену ушедшему в отставку Айтору Каранке.

Помимо экс-наставника «Анжи» на вакантный пост также претендует бывший тренер «Лестера» Найджел Пирсон.

«Мидлсбро» после 27 игр занимает 19-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на три очка.
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