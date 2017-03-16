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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29100282/
16 марта 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Ахмад избран новым президентом Африканской конфедерации футбола

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад избран президентом Африканской конфедерации футбола (CAF). Об этом сообщается на официальном сайте CAF.

Ахмад выиграл выборы у прежнего президента конфедерации Иссы Хаяту. Ахмад получил 34 голоса, Хаяту — 20.

Хаяту занимал пост президента Африканской конфедерации футбола с 1988 года. В 2002 году участвовал в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), но проиграл Йозефу Блаттеру. После коррупционного скандала в ФИФА временно занял пост президента организации до того, как в феврале 2016 года на эту должность был выбран Джанни Инфантино. Хаяту является президентом Федерации футбола Камеруна, а также членом Международного олимпийского комитета.
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