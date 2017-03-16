Ахмад избран новым президентом Африканской конфедерации футбола
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Федерации футбола Мадагаскара Ахмад Ахмад избран президентом Африканской конфедерации футбола (CAF). Об этом сообщается на официальном сайте CAF.
Ахмад выиграл выборы у прежнего президента конфедерации Иссы Хаяту. Ахмад получил 34 голоса, Хаяту — 20.
Хаяту занимал пост президента Африканской конфедерации футбола с 1988 года. В 2002 году участвовал в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), но проиграл Йозефу Блаттеру. После коррупционного скандала в ФИФА временно занял пост президента организации до того, как в феврале 2016 года на эту должность был выбран Джанни Инфантино. Хаяту является президентом Федерации футбола Камеруна, а также членом Международного олимпийского комитета.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter