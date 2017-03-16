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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29100259/
16 марта 2017, 15:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» готов потратить € 38 млн на Чалханоглу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заинтересован в переходе полузащитника «Байера» Хакана Чалханоглу. Как сообщает Sampiy10, лондонский клуб готов заплатить € 38 млн отступных, чтобы заполучить игрока. Отмечается, что «Челси» предложит турецкому футболисту трёхлетний контракт.

В настоящее время Чалханоглу отбывает четырёхмесячную дисквалификацию, наложенную ФИФА. Во время своего пребывания в «Карлсруэ» в 2011 году Чалханоглу достиг соглашения о переходе в «Трабзонспор». Однако затем турецкий футболист продлил контракт с «Карлсруэ» и позже присоединился к «Гамбургу». CAS согласился с позицией ФИФА о том, что действия игрока являлись нарушением контракта с «Трабзонспором».

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