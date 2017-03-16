«Челси» готов потратить € 38 млн на Чалханоглу

В настоящее время Чалханоглу отбывает четырёхмесячную дисквалификацию, наложенную ФИФА. Во время своего пребывания в «Карлсруэ» в 2011 году Чалханоглу достиг соглашения о переходе в «Трабзонспор». Однако затем турецкий футболист продлил контракт с «Карлсруэ» и позже присоединился к «Гамбургу». CAS согласился с позицией ФИФА о том, что действия игрока являлись нарушением контракта с «Трабзонспором».