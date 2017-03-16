Футбольный клуб «Неман» создает женскую команду для участия в чемпионате Беларуси
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб «Неман» создает женскую команду для участия в чемпионате Беларуси. Эту информацию подтвердили корреспонденту БЕЛТА в гродненском клубе.
Главным тренером будет Денис Левченко, который ранее работал с другим женским клубом из Гродно «Нивой-Белкард». Сейчас идет комплектование команды, которая планирует выступать в турнирах под эгидой ассоциации «Белорусская федерация футбола».
В прошлом сезоне в женском национальном чемпионате принимали участие 7 команд. Чемпионами Беларуси являются футболистки ФК «Минск».
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