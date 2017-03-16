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16 марта 2017, 14:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Мидлсбро» объявил об уходе Каранки с поста главного тренера

«Мидлсбро» объявил, что Аитор Каранка покидает пост главного тренера клуба. Стив Эгнью, работавший в качестве помощника главного тренера, будет временно руководить командой.

«Я хотел бы поблагодарить “Мидлсбро” за прекрасную возможность и игроков, сотрудников и всех людей в клубе, с которыми я работал. Я также хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Желаю всем, кто связан с клубом “Мидлсбро”, наилучшего в будущем», — цитирует Каранку пресс-служба клуба.

Последний раз «Мидлсбро» выиграл 17 декабря в домашней встрече с «Суонси Сити» (3:0). После 27 сыгранных матчей «Боро» находится в зоне вылета, занимая в турнирной таблице АПЛ 19-е место.

Мидлсбро
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