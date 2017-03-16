Фраческо Тольдо: Скоро «Интер» вновь будет играть в Лиге чемпионов
Бывший вратарь «Интера» Франческо Тольдо выразил уверенность в том, что в ближайшее время клуб вновь будет участником Лиги чемпионов. Итальянец подчеркнул, что команда сейчас находится в хорошей форме.
— «Интер» на пути к своей лучшей форме, — цитирует Football Italia Тольдо. — С прошлого сезона руководство начало вкладываться в команду, что быстро вернуло «Интер» в борьбу за высокие места. Уверен, что так же быстро команда вернется в Лигу чемпионов.
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