Фраческо Тольдо: Скоро «Интер» вновь будет играть в Лиге чемпионов

— «Интер» на пути к своей лучшей форме, — цитирует Football Italia Тольдо. — С прошлого сезона руководство начало вкладываться в команду, что быстро вернуло «Интер» в борьбу за высокие места. Уверен, что так же быстро команда вернется в Лигу чемпионов.