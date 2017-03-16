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16 марта 2017, 11:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» на предсезонном сборе в Сингапуре сыграет против «Баварии» и «Интера»

«Челси» впервые отправится в Сингапур, где проведёт летнюю предсезонную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

<span class=error>Челси</span> впервые отправится в Сингапур где проведёт летнюю предсезонную подготовку. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Увеличить
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В рамках азиатского сбора «Челси» проведёт два товарищеских матча.

25 июля лондонцы сыграют против «Баварии», а спустя четыре дня «Челси» встретится с «Интером». Оба матча пройдут в рамках Международного кубка чемпионов.

Отметим, что 22 июля «Челси» сыграет против «Арсенала», но лондонские клубы встретятся в Пекине, откуда подопечные Антонио Конте впоследствии отправятся в Сингапур.

«Я рад, что мы определились с планами на лето. В Сингапуре мы сможем хорошо подготовиться и провести матчи с сильными соперниками. Что ещё более важно, у “Челси” миллионы страстных поклонников в Сингапуре. С нетерпением жду встречи с ними. Нас ждут два захватывающих матча», — сказал Конте.

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