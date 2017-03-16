«Челси» на предсезонном сборе в Сингапуре сыграет против «Баварии» и «Интера»

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В рамках азиатского сбора «Челси» проведёт два товарищеских матча.



25 июля лондонцы сыграют против «Баварии», а спустя четыре дня «Челси» встретится с «Интером». Оба матча пройдут в рамках Международного кубка чемпионов.

Отметим, что 22 июля «Челси» сыграет против «Арсенала», но лондонские клубы встретятся в Пекине, откуда подопечные Антонио Конте впоследствии отправятся в Сингапур.



«Я рад, что мы определились с планами на лето. В Сингапуре мы сможем хорошо подготовиться и провести матчи с сильными соперниками. Что ещё более важно, у “Челси” миллионы страстных поклонников в Сингапуре. С нетерпением жду встречи с ними. Нас ждут два захватывающих матча», — сказал Конте.