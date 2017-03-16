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16 марта 2017, 11:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Манданда опроверг информацию о желании вернуться в «Марсель»

Французский голкипер Стив Манданда не планирует возвращаться на родину. Летом прошлого года 31-летний вратарь покинул «Марсель» и перешёл в «Кристал Пэлас», но пропустил большую часть сезона из-за травмы колена. В прессе писали, что Манданда может вернуться в свой бывший клуб и уже ведёт переговоры, но француз информацию опроверг.

«Как я уже говорил, несмотря на мою привязанность к “Марселю”, нет никаких контактов между мной и директором клуба. Удивлён, что некоторые издания знают о моём будущем больше меня. Моё будущее связано с “Кристал Пэлас”. Я хочу восстановиться и помочь команде в достижении поставленных задач», — написал Манданда на своей официальной странице в «Фэйсбуке»

В нынешнем сезоне Стив Манданда принял участие в 10 официальных матчах за «Кристал Пэлас» и пропустил 17 голов.

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