Манданда опроверг информацию о желании вернуться в «Марсель»

«Как я уже говорил, несмотря на мою привязанность к “Марселю”, нет никаких контактов между мной и директором клуба. Удивлён, что некоторые издания знают о моём будущем больше меня. Моё будущее связано с “Кристал Пэлас”. Я хочу восстановиться и помочь команде в достижении поставленных задач», — написал Манданда на своей официальной странице в «Фэйсбуке»



В нынешнем сезоне Стив Манданда принял участие в 10 официальных матчах за «Кристал Пэлас» и пропустил 17 голов.