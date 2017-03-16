Любимый клиент чемпиона. Превью к третьему туру КПЛ

17 марта

«Тараз» — «Кайрат»

В прошлом году команды встречались в первом туре, тогда таразцы преподнесли сюрприз в виде победы с минимальным счетом (1:0), в то время как все отдавали предпочтение алматинцам. Правда, во втором круге кайратовцы должок вернули, победив дома 3:1. Но сути это не меняет. При соответствующем настрое и везении «Тараз» способен попортить крови гостям. Хотя подопечным Кахабера Цхададзе оступаться никак нельзя. Необходимо улучшать свое турнирное положение.

Всего команды между собой встречались 48 раз. 15 побед одержали футболисты «Тараза», 22 — «Кайрат» и 11 игр завершились вничью с разницей мячей 44−59. В активе алматинцев три убедительные победы с одинаковым счетом 4:1 (2003, 2005, 2015). Таразцы лишь однажды побеждали с разницей в три мяча (3:0). Случилось это в 2010 году в Алматы.

«Астана» — «Акжайык»

«Акжайык» представляет собой весьма добротный клуб, способный набирать очки на выезде. Но чемпион на сегодняшний день не в том положении, чтобы их раздавать. И так не досчитался пяти баллов в первых двух турах. Победа должна вернуть столичной команде уверенность в собственных силах, да и непривычно ее видеть на предпоследнем одиннадцатом месте в таблице. Понятно, что из-за финансовых проблем тяжело сконцентрироваться на самой игре, но подбор исполнителей у северян по-прежнему в состоянии бороться за самые высокие места.

Так или иначе, «Акжайык» — любимый клиент «Астаны», так как подопечные Станимира Стойлова никогда уральцам не проигрывали. В восьми матчах одержали шесть побед при двух ничьих с разницей мячей 19−7. Особняком стоит поединок 20-го тура сезона 2016 года в Уральске, где астанчане одержали самую крупную победу во встречах с «Акжайыком» — 5:1.

18 марта

«Окжетпес» — «Тобол»

Синегорцы по традиции первые домашние матчи сезона из-за погодных условий проведут на стадионе «Астана Арена». Поэтому фактор своего поля не сыграет для них решающую роль. В любом случае противостояние должно получиться захватывающим. Интересно будет узнать, как первую игру на выезде проведет «Тобол» и не случайно ли его турнирное восхождение до третьей строчки. При этом «Окжетпес» во встрече с «Кайратом» смотрелся достаточно неплохо. По крайней мере, на острие атаки своими активными действиями выделялся воспитанник московского «Спартака» Александр Козлов. Таким футболистам вполне по силам решить исход матча. Осталось дождаться, как он себя проявит против костанайцев.

В целом «Окжетпес» не совсем удачно противодействует «Тоболу». В предыдущих 36 играх выигрывал только в семи случаях при девяти ничейных исходах и 20 поражениях с разницей мячей 29−59. А в 2007 году на выезде уступил с неприличным счетом 1:10.

«Актобе» — «Ордабасы»

От «красно-белых» болельщики ждали большего, тем более что в межсезонье была проделана серьезная работа на трансферном рынке. Пока на счету актюбинцев всего один балл. С другой стороны, в их актив следует отнести организованную игру в обороне, давшую сбой лишь однажды. А вот атака по-прежнему молчит. То есть «Актобе» единственный в чемпионате участник, которому еще не доводилось забивать. В этом отношении у «Ордабасы» дела обстоят получше. Четыре забитых гола при одном пропущенном. Правда, в гостевых матчах южане играют с переменным успехом. Во всяком случае ни разу не побеждали в Актобе — восемь ничьих, 14 поражений. Всего сильнее актюбинцев оказывались в шести встречах, тогда как в других поединках потерпели 24 поражения при 13 ничейных результатах с разницей мячей 35−66. И еще в 2008 году на поле «Актобе» потерпели крупное поражение со счетом 1:5.

«Атырау» — «Иртыш»

«Нефтяникам» не позавидуешь. Даже в случае выигрыша не покинут подвал таблицы. Им нужно одержать как минимум три победы, чтобы выйти из минуса очков. И сейчас им ничего не остается, кроме как в каждом матче выкладываться по полной. «Иртыш» комфортно себя чувствует на четвертой позиции и не собирается останавливаться на достигнутом. Другой вопрос, сподобится ли продлить беспроигрышную серию до трех туров. Учитывая, что команда у Димитара Димитрова играющая и всегда нацеленная на атаку, свой мяч она должна забить. К тому же в нефтяной столице она чаще выигрывала, чем проигрывала. Так, девять игр из 20 завершились в ее пользу при семи неудачах и четырех ничьих. В общей сложности стороны встречались 40 раз — десять побед у «Атырау», девять ничьих и в 21 игре успех праздновали футболисты «Иртыша».

«Шахтер» — «Кайсар»

Данный матч также состоится на «Астана Арене». Но у «Шахтера» есть хороший опыт в организации выездов для болельщиков. Так что без поддержки «горняки» не останутся. Она им сейчас очень необходима. Ведь команда смотрится неплохо и самой малости ей не хватает, чтобы начать побеждать.

«Кайсар» приятно удивил победным шествием на старте сезона и единоличным лидерством. Надолго ли это продлится, покажет предстоящая игра. Хотя кызылординцы почувствовали «запах крови», в связи с чем постараются упрочить свои позиции в таблице.

И все же учтем, что обе команды не лучшим образом действуют в гостях. Прежде в 39 играх 16 побед добились карагандинцы. В 14 встречах верх брали кызылординцы. И еще девять матчей сильнейшего не выявили. Разница мячей 43−31 в пользу «Шахтера». На его счету и самая крупная победа, одержанная в личных противостояниях в 2008 году со счетом 5:0.