Украинская Премьер-лига может расшириться до 16 клубов
В украинской
Премьер-лиге снова могут выступать 16 клубов, сообщает «Плюс спорт».
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В настоящее время пять команд первой лиги начали проходить процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям
Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичёвец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Все эти клубы уже летом могут пополнить
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