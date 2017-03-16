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16 марта 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Украинская Премьер-лига может расшириться до 16 клубов

В украинской Премьер-лиге снова могут выступать 16 клубов, сообщает «Плюс спорт».

В украинской <nobr>Премьер-лиге</nobr> снова могут выступать 16 клубов сообщает Плюс спорт. Увеличить
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В настоящее время пять команд первой лиги начали проходить процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги и получить аттестат для участия в элитном эшелоне.

Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичёвец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Все эти клубы уже летом могут пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16 вместо нынешних 12.
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