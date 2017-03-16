Украинская Премьер-лига может расшириться до 16 клубов

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В настоящее время пять команд первой лиги начали проходить процесс аттестации, чтобы соответствовать требованиям Премьер-лиги и получить аттестат для участия в элитном эшелоне.



Как сообщил президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров, процесс аттестации проходят ровенский «Верес», черниговская «Десна», мариупольский «Ильичёвец», харьковский «Гелиос» и «Арсенал-Киев». Все эти клубы уже летом могут пополнить Премьер-лигу, и, таким образом, число команд увеличится до 16 вместо нынешних 12.