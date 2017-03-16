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16 марта 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» заинтересовалась Киммихом

Руководство «Барселоны» проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммиху, сообщает Sport Bild.

Согласно информации источника, в каталонском клубе не остались равнодушны к недавним высказываниям игрока. Футболист сборной Германии, в частности, недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в немецком гранде. Между тем руководство и тренерский штаб «Баварии» расставаться с игроком не намерены. Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в «Баварии» видят в Киммихе замену завершающему свою карьеру капитану команды Филиппу Ламу.

По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

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