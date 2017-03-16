«Барселона» заинтересовалась Киммихом

Согласно информации источника, в каталонском клубе не остались равнодушны к недавним высказываниям игрока. Футболист сборной Германии, в частности, недоволен тем, что не имеет соответствующей игровой практики в немецком гранде. Между тем руководство и тренерский штаб «Баварии» расставаться с игроком не намерены. Председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в «Баварии» видят в Киммихе замену завершающему свою карьеру капитану команды Филиппу Ламу.



По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.