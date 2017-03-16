«Хайдук» проведёт два матча без зрителей из-за попытки фаната напасть на судью

Под занавес встречи фанат в маске, вооружившись железным прутом, выбежал на поле и пытался напасть на арбитра. Vecernji List сообщает, что КДК предъявил болельщику обвинения в четырёх преступлениях: выход на поле, маскировка, применение опасного объекта и нарушение порядка.



В то же время в хорватском футбольном союзе не стали предъявлять фанату обвинения в попытке покушения на арбитра, иначе «Хайдук» ждали куда более серьёзные санкции.



Видео данного инцидента можно посмотреть в YouTube.