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16 марта 2017, 10:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хайдук» проведёт два матча без зрителей из-за попытки фаната напасть на судью

«Хайдук» проведёт два матча чемпионата Хорватии без зрителей. Такое решение приняли в Хорватском футбольном союзе после инцидента, произошедшего в матче 24-го тура Первой лиги между «Хайдуком» и «Риекой» (1:1).

Под занавес встречи фанат в маске, вооружившись железным прутом, выбежал на поле и пытался напасть на арбитра. Vecernji List сообщает, что КДК предъявил болельщику обвинения в четырёх преступлениях: выход на поле, маскировка, применение опасного объекта и нарушение порядка.

В то же время в хорватском футбольном союзе не стали предъявлять фанату обвинения в попытке покушения на арбитра, иначе «Хайдук» ждали куда более серьёзные санкции.

Видео данного инцидента можно посмотреть в YouTube.

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