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16 марта 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Билеты на матч «Реал» — «Барселона» перепродают за $ 20 тыс

На предстоящий матч между «Реалом» и «Барселоной» перекупщики предлагают билеты по завышенным ценам.

Как сообщает AS, самый дешёвый билет у спекулянтов можно приобрести за $ 640, однако их цена уже сейчас достигает $ 20 тыс.

Отметим, что билеты на встречу, которая состоится 24 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ещё даже не поступили в общую продажу, а старт их реализации намечен на 20 марта.

Продавцы, которые уже предлагают билеты, не объясняют, как они уже сейчас предлагают товар, однако они, вероятно, надеются приобрести билеты в процессе открытой продажи с целью выгодной перепродажи.

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