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Как сообщает AS, самый дешёвый билет у спекулянтов можно приобрести за $ 640, однако их цена уже сейчас достигает $ 20 тыс.



Отметим, что билеты на встречу, которая состоится 24 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», ещё даже не поступили в общую продажу, а старт их реализации намечен на 20 марта.



Продавцы, которые уже предлагают билеты, не объясняют, как они уже сейчас предлагают товар, однако они, вероятно, надеются приобрести билеты в процессе открытой продажи с целью выгодной перепродажи.