Размер штрафа Неймару из-за нарушений при переходе в «Барселону» сокращён

Штрафные санкции к футболисту сборной Бразилии были применены после того, как он летом 2013 года перешёл из «Сантоса» в каталонский клуб. Изначально CARF наложил на игрока штраф в размере € 56,5 млн. Штрафные санкции состояли из пяти пунктов, но CARF, пересмотрев вопрос, оставил в силе три из них. Два изъятых пункта касались компаний NR Sports и N&N, которые имели с Неймаром спонсорский контракт и заработали определённую сумму при его переходе в испанский гранд.



В данный момент неизвестно, какую сумму должен будет выплатить Неймар, но она будет ниже той, что была определена изначально.