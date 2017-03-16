Размер штрафа Неймару из-за нарушений при переходе в «Барселону» сокращён
Налоговые органы Бразилии (CARF) приняли решение сократить размер штрафа в отношении нападающего «Барселоны» Неймара, сообщает Marca.
Штрафные санкции к футболисту сборной Бразилии были применены после того, как он летом 2013 года перешёл из «Сантоса» в каталонский клуб. Изначально CARF наложил на игрока штраф в размере € 56,5 млн. Штрафные санкции состояли из пяти пунктов, но CARF, пересмотрев вопрос, оставил в силе три из них. Два изъятых пункта касались компаний NR Sports и N&N, которые имели с Неймаром спонсорский контракт и заработали определённую сумму при его переходе в испанский гранд.
В данный момент неизвестно, какую сумму должен будет выплатить Неймар, но она будет ниже той, что была определена изначально.
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