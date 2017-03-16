Давид Лория: Сейчас в КПЛ нет откровенно слабых команд

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил связаться с капитаном «Иртыша» голкипером Давидом Лория и обсудить с ним старт павлодарской команды в национальном чемпионате, а также поговорить о намеченных на конец этого месяца матчах сборной страны.



— Давид, давайте поговорим о стартовых матчах «Иртыша» в чемпионате страны. Довольны ли в команде достигнутым в этих играх результатом?

— До конца мы быть довольными не можем. Всё-таки мы провели дома две игры и потеряли очки, сыграв вничью с «Астаной» — 1:1. В то же время мы понимаем, что встречались с чемпионом страны, в этом году у нас фактически новая команда, нам нужно время для того, чтобы притереться, привыкнуть друг к другу, мы, на самом деле, собрались все только на последнем сборе. «Астана» же — более сыгранная команда, чем мы. Наверное, ничейный результат в последней игре закономерен, однако всё равно есть осадок от того, что мы играли дома, — а дома нужно стараться побеждать любого соперника.



— Какое впечатление на Вас произвели соперники вашей команды в двух первых турах Премьер-Лиги — «Акжайык» и «Астана»?

— Однозначно, «Акжайык» стал намного сильнее. Здесь видна рука Вахида Масудова. За уральскую команду выступают опытные, достаточно квалифицированные футболисты. Состоявшийся во втором туре матч «Акжайыка» с карагандинским «Шахтёром» показал, что уральцы в этом году будут непростым соперником. Что касается «Астаны», то эта команда уже, что называется, в представлении не нуждается. Это трёхкратные чемпионы страны, в составе которых играют опытные, классные исполнители. У столичного клуба есть приобретения — хорошие игроки. Когда эти футболисты вольются в чемпионат Казахстана, они сделают сильнее и «Астану», и нашу лигу в целом.



— В линии обороны «Иртыша» в этом году появилось немало новых игроков. Успели ли Вы уже наладить взаимопонимание с ними?

— Мы, конечно, стараемся, помогаем друг другу. Понятно, что полного взаимопонимания нельзя добиться за две игры. Всё же с некоторыми футболистами мы раньше не играли — в минувшее воскресенье была первая игра, когда мы играли вместе. Мы наигрываем связки, привыкаем друг к другу. Я думаю, что нам нужно немного времени, и всё будет нормально — всё-таки ребята у нас в линии обороны собраны квалифицированные.



— А адаптировались ли уже в Вашем клубе новички — в частности, те футболисты, которые ранее никогда не выступали в чемпионате Казахстана?

— На самом деле, «Иртыш» — такой клуб, в котором все быстро адаптируются. Здесь и руководство, и ребята пытаются создать хорошую атмосферу для всех, чтобы всё было нормально. Видно, что нашим новым игрокам комфортно в команде — это самое главное.



— В этом году ваш клуб ждёт выступление в квалификации Лиги Европы. В состоянии ли нынешняя команда «Иртыша» побороться за попадание в групповой этап еврокубкового турнира?

— Вы знаете, я хотел бы в это верить. Как всё будет, покажет время. Мы, однозначно, будем к этому стремиться. Наши команды, которые уже проделали этот путь, — наглядный пример для нас. У нас есть время для того, чтобы хорошо подготовиться к выступлению в Лиге Европы. Сейчас же на повестке дня, прежде всего, — чемпионат Казахстана, где мы своей игрой должны радовать болельщиков, чтобы их на трибунах становилось как можно больше. А когда начнётся калификация Лиги Европы, я надеюсь, тогда мы уже будем готовы на сто процентов к тому, чтобы удачно выступить в ней.



— Отвлечёмся ненадолго от «Иртыша» и поговорим о сборной Казахстана. Уже 22 марта наша национальная команда проведёт свой первый матч в новом сезоне — сыграет на выезде с Кипром. Что можно сказать об этом сопернике?

— Кипр — хорошая команда. Для нас важен каждый матч за сборную. Товарищеская игра с Кипром станет для нас подготовкой к отборочной встрече чемпионата Мира с Арменией.



— Как Вы отреагировали на новость о назначении на пост главного тренера сборной российского специалиста Александра Бородюка?

— Нормально, положительно отреагировал. Это решение руководства Федерации. Наше дело — тех футболистов, которых будут вызывать в сборную, — показывать достойную игру, защищать честь своей страны.



— Если говорить о предстоящем отборочном матче с Арменией, то, как Вы думаете, по силам ли нашей команде побороться за победу в этой игре?

— Я думаю, что, в любом случае, в сборной собраны амбициозные игроки и тренеры. Естественно, все будут готовиться и настраиваться только на победу.



— Вернёмся к «Иртышу». В 3 туре КПЛ вашей команде предстоит на выезде помериться силами с «Атырау». Как сейчас идёт подготовка к этой игре?

— Вы знаете, наш главный тренер сказал в этом году правильную вещь касательно того, что состав участников чемпионата сегодня более сбалансированный, чем в прошлом сезоне. Сейчас здесь нет откровенно слабых команд. Поэтому каждая игра в чемпионате будет сложной — для любого соперника. Мы понимаем, что атыраусцы будут играть первый матч дома, что эта игра для них важна. Эта встреча важна также и для нас. Конечно же, мы готовимся к предстоящей игре. К ней готовится и «Атырау». В данный момент идёт нормальный тренировочный процесс, подготовка к игре, никто не расслабляется — все работают и надеются на положительный результат в матче.