Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29094470/
16 марта 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рафинья Алькантара намерен покинуть «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара всерьёз задумался о том, чтобы по окончании текущего сезона покинуть каталонский клуб, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, об этом футболист сообщил своему ближайшему окружению. Главная причина желания Алькантары в том, что у него нет соответствующей игровой практики. В результате, как считает футболист, его игра становится слабее. Кроме того, игрок понимает, что и сам не оправдал ожиданий клуба.

По итогам 27 туров чемпионата Испании Алькантара принял участие в 16 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 6 голов и 2 результативных передач.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!