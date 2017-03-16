Рафинья Алькантара намерен покинуть «Барселону»

Согласно информации источника, об этом футболист сообщил своему ближайшему окружению. Главная причина желания Алькантары в том, что у него нет соответствующей игровой практики. В результате, как считает футболист, его игра становится слабее. Кроме того, игрок понимает, что и сам не оправдал ожиданий клуба.



По итогам 27 туров чемпионата Испании Алькантара принял участие в 16 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Игрок стал автором 6 голов и 2 результативных передач.