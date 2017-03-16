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16 марта 2017, 10:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кейн может вернуться на поле в дерби с «Арсеналом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который получил травму в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Миллуолом», может вернуться на поле в конце апреля. Как сообщает The Telegraph, первой игрой для форварда после восстановления может стать дерби с «Арсеналом» 30 апреля.

Кейн получил травму связок правой лодыжки, и, по информации издания, вероятность участия 23-летнего игрока в полуфинальном матче Кубка Англии с «Челси» на «Уэмбли» 22 апреля крайне мала.

В текущем сезоне нападающий провёл в АПЛ 22 матча, в которых забил 19 голов.

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