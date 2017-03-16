Нападающий «Байера» Брандт близок к переходу в «Баварию»

Согласно информации источника, переговорный процесс между немецким грандом и футболистом достаточно продвинулся. Недавно бывший футблист мюнхенцев Лотар Маттеус рекомендовал клубу приобрести Брандта. Между тем руководство и тренерский штаб «Байера» не хотят расставаться со своим игроком.



По итогам 24 туров чемпионата Германии Брандт принял участие в 23 матчах, став автором двух голов и шести результативных передач.