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16 марта 2017, 8:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нападающий «Байера» Брандт близок к переходу в «Баварию»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», передаёт Sport Bild.

Согласно информации источника, переговорный процесс между немецким грандом и футболистом достаточно продвинулся. Недавно бывший футблист мюнхенцев Лотар Маттеус рекомендовал клубу приобрести Брандта. Между тем руководство и тренерский штаб «Байера» не хотят расставаться со своим игроком.

По итогам 24 туров чемпионата Германии Брандт принял участие в 23 матчах, став автором двух голов и шести результативных передач.

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