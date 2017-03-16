«Боруссия» Д готова разрешить Гросскройцу тренироваться с резервной командой

«Если бы Гросскройц действительно попросил разрешения тренироваться у нас, то мы бы не дали ему негативного ответа. Кевин — заслуженный игрок, и двери “Боруссии” открыты перед ним. Гросскройц — часть нашей семьи», — приводит слова Ватцке Bild.



«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем. Причиной стало то, что 28-летний игрок оказался замешан в инциденте во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были учащиеся от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения. Немецкие СМИ сообщали, что он попросил разрешения тренироваться с резервной командой «Боруссии».



Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.