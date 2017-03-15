«Челси» летом может приобрести у «Эвертона» Лукаку и Баркли за £ 100 млн

Приобретение обоих футболистов может стоить лондонскому клубу до £ 100 млн.



Лукаку уведомил «Эвертон», что не будет подписывать новый контракт, в то время как Баркли ещё не продлил соглашение, истекающее летом 2018 года.



«Эвертон» оценивает стоимость Лукаку в сумму более £ 65 млн и не готов расстаться с Баркли меньше чем за £ 30 млн.

«Челси» внимательно следит за ситуациями обоих игроков и рассматривает возможность их приобретения. Речь идёт о большой сумме, но «Челси» ранее продал за £ 60 млн полузащитника Оскара в Китай. Также не исключено, что летом в Китае окажется нападающий «Челси» Диего Коста, которого зимой пытался приобрести «Тяньцзинь Цюаньцзянь».