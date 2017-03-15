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15 марта 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Полиция эвакуировала офис дортмундской «Боруссии» из-за сахарной пудры

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Офис дортмундского футбольного клуба «Боруссия» был эвакуирован из-за наличия в здании конверта с белым порошком. Об этом сообщает издание Ruhr Nachrichten.

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В 16:15 по местному времени в полицию поступил звонок из-за нахождения неизвестного предмета в здании. На пятом этаже офиса полицейские обнаружили конверт, внутри которого находился белый порошок неизвестной консистенции. Несколько сотрудников, которые могли иметь контакт с порошком, были отправлены на медобследование.

В 17:45 оцепление здания было снято. По данным полиции, в конверте оказалась сахарная пудра.

Ранее в среду стало известно, что хакеры взломали аккаунт «Боруссии» в Twitter.

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