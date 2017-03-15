Полиция эвакуировала офис дортмундской «Боруссии» из-за сахарной пудры
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Офис дортмундского футбольного клуба «Боруссия» был эвакуирован
из-за наличия в здании конверта с белым порошком. Об этом сообщает издание Ruhr Nachrichten.
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В 16:15 по местному времени в полицию поступил звонок
В 17:45 оцепление здания было снято. По данным полиции, в конверте оказалась сахарная пудра.
Ранее в среду стало известно, что хакеры взломали аккаунт «Боруссии» в Twitter.
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