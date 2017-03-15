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15 марта 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» нашёл замену Пепе в «Порту»

В «Реале» всё больше уверены, что защитник Пепе не будет выступать за клуб в следующем сезоне, и уже нашли замену португальцу.

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По информации AS, «сливочные» достигли устного соглашения с агентом защитника «Порту» Аугусто Фелипе.

Теперь «Реалу» нужно вести переговоры с «Порту», в который Фелипе перешёл в прошлом году из «Коринтианса».
Контракт 27-летнего бразильца с «Порту» рассчитан до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана сумма отступных в размере € 50 млн.

Однако, по данным источника, португальский клуб может принять предложение в размере от € 25 до 30 млн.

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