«Реал» нашёл замену Пепе в «Порту»

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По информации AS, «сливочные» достигли устного соглашения с агентом защитника «Порту» Аугусто Фелипе.



Теперь «Реалу» нужно вести переговоры с «Порту», в который Фелипе перешёл в прошлом году из «Коринтианса».

Контракт 27-летнего бразильца с «Порту» рассчитан до 30 июня 2021 года, в соглашении прописана сумма отступных в размере € 50 млн.



Однако, по данным источника, португальский клуб может принять предложение в размере от € 25 до 30 млн.