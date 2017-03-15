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15 марта 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голкипер «Атлетика» Ремиро получил черепно-мозговую травму на тренировке

Голкипер «Атлетика» Алехандро Ремиро на сегодняшней тренировке команды получил серьёзную травму, сообщает пресс-служба клуба из Бильбао.

21-летний испанский футболист не терял сознания и был доставлен в больницу. Сообщается, что по результатам обследования стало известно, что жизнь Ремиро не находится под угрозой, однако в последующие часы за его состоянием будут следить медики. Отметим, что, каким образом вратарь получил это повреждение, не уточняется.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ремиро за «Атлетик» не выступал, однако шесть раз попадал в заявку команды на матчи.

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