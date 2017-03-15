Голкипер «Атлетика» Ремиро получил черепно-мозговую травму на тренировке

21-летний испанский футболист не терял сознания и был доставлен в больницу. Сообщается, что по результатам обследования стало известно, что жизнь Ремиро не находится под угрозой, однако в последующие часы за его состоянием будут следить медики. Отметим, что, каким образом вратарь получил это повреждение, не уточняется.



В текущем сезоне чемпионата Испании Ремиро за «Атлетик» не выступал, однако шесть раз попадал в заявку команды на матчи.