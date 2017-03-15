Иньеста согласовал условия нового контракта с «Барселоной»

По информации газета Marca, стороны практически согласовали условия нового контракта,.

Сообщается, что Иньеста подпишет двухлетний договор с опцией продления еще на один год. Также «Барселона» включила в соглашение с капитаном команды пункт о том, что Иньеста по завершении карьеры игрока начнет работу в клубной академии.

Андрес Иньеста является воспитанником «Барселоны». Он провел 113 матчей за сборную Испании и забил 13 мячей.