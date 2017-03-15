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15 марта 2017, 16:14 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» разорвет контракт с Швайнштайгером

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер предстоящим летом покинет клуб.

Полузащитник Манчестер Юнайтед <span class=error>Бастиан</span> Швайнштайгер предстоящим летом покинет клуб. Увеличить
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Согласно The Sun, руководство команды хочет разорвать контракт с хавбеком, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью. При этом немцу будет выплачена компенсация.

Кроме того, как утверждает источник, Швайнштайгер, ранее заявлявший о желании продолжить карьеру в МЛС, уже связался с клубом «Чикаго Файр» на предмет выступлений за команду из штата Иллинойс.

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