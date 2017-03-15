«Манчестер Юнайтед» разорвет контракт с Швайнштайгером
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер предстоящим летом покинет клуб.
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Согласно The Sun, руководство команды хочет разорвать контракт с хавбеком, на которого не рассчитывает главный тренер Жозе Моуринью. При этом немцу будет выплачена компенсация.
Кроме того, как утверждает источник, Швайнштайгер, ранее заявлявший о желании продолжить карьеру в МЛС, уже связался с клубом «Чикаго Файр» на предмет выступлений за команду из штата Иллинойс.
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