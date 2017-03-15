Норвежский нападающий Чума Анене официально стал игроком «Кайрата»
Норвежский нападающий Чума Анене официально стал игроком «Кайрата». Об этом в Instagram объявил председатель наблюдательного совета алматинского клуба Кайрат Боранбаев.
Новичок получил в команде 21 номер. Контракт с «Кайратом» Анене заключил на два года с возможностью продления на еще один сезон.
Последним клубом Анене был «Амкар», в составе которого он за последние два сезона забил два гола в 24 матчах. Футболист может сыграть на позициях нападающего и вингера. По информации российского «Спорт-Экспресса», за его трансфер «Кайрат» заплатил около миллиона евро, хотя контракт Анене с «Амкаром» истекал в июне.
23-летний Анене, имеющий нигерийское происхождение, родился в Норвегии. Его профессиональная карьера началась в 2011 году. На родине он играл за «Волеренгу», «Улл/Кису» и «Стабек», а в Македонии защищал цвета «Работнички». Также Анене имеет опыт выступлений в составе юношеских и молодежных сборных Норвегии.
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