Моуринью: Погба критикуют завистники, он достоин уважения
МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Игра футболиста «Манчестер Юнайтед» Поля Погба подвергается критике по причине того, что в мире стало много завистников, которые слишком много внимания уделяют его зарплате. По словам главного тренера английского клуба Жозе Моуринью, французский полузащитник заслуженно получает большие деньги за работу, которую он честно выполнят.
«Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас очень много завистников. Но это не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в таком неприглядном свете», — сказал Моуринью на
«Я считаю, что он заслуживает уважения, как и вся его семья, которая, не обладая средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну, в другие условия. Я
Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом прошлого года за €105 млн.
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