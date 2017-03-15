Моуринью: Погба критикуют завистники, он достоин уважения

«Современный мир теряет человеческие ценности, сейчас очень много завистников. Но это не вина Поля в том, что он получает такие большие деньги, превышающие заработок многих других футболистов, и это не его вина, что телеведущие выставляют его в таком неприглядном свете», — сказал Моуринью на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом».

«Я считаю, что он заслуживает уважения, как и вся его семья, которая, не обладая средствами, усердно работала над тем, чего они добились. Он добился всего сам, и не побоялся переехать в другую страну, в другие условия. Я очень-очень волнуюсь за следующие поколения, которых погубит зависть. Я доволен Полем и тем, что он не обращает внимания на критику», — добавил он.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом прошлого года за €105 млн.